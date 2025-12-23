¿Hasta que Hora Pasarán los Camiones el 24 de Diciembre en Nuevo León? Horario de Rutas Urbanas

Este 24 de diciembre el horario del transporte público de Nuevo León tendrá modificaciones debido a la celebración de la Nochebuena, la víspera de Navidad. Aquí te contamos hasta que hora estarán ofreciendo servicio algunos de los camiones.

Noticia relacionada: VIDEO: Oso Sorprende a Regios en Posada Navideña en San Pedro, Nuevo León

Para aquellos que salen tarde de trabajar o que necesitan ocupar el transporte público la noche antes de Navidad, deben tomar en cuenta estas modificaciones en los horarios de los camiones que ya comenzaron a difundir de manera oficial algunas rutas urbanas que transitan en el Área Metropolitana de Monterrey y el resto del estado de Nuevo León.

Hasta que hora habrá servicio de camiones el 24 de diciembre en Nuevo León

Grupo Enlaces, la empresa que opera ocho rutas urbanas en Nuevo León, ya dio a conocer los horarios de las últimas salidas que tendrán sus camiones este miércoles 24 de diciembre. Aquí te compartimos cuáles serán:

Ruta 92 - 08:00 p.m.

- 08:00 p.m. Ruta 611 La Arena - 07:00 p.m.

- 07:00 p.m. Ruta 611 San Andrés - 08:00 p.m.

- 08:00 p.m. Ruta 116 - 07:59 p.m.

- 07:59 p.m. Ruta 232 La Unidad San Marcos - 08:59 p.m.

- 08:59 p.m. Ruta 220 Pedregal - 08:59 p.m.

- 08:59 p.m. Ruta 220 Provileon - 07:59 p.m.

- 07:59 p.m. Ruta 220 Transferencia - 08:30 p.m.

Hasta el momento, son los únicos horarios que se han dado a conocer. Se espera que en las próximas horas el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León informen hasta qué hora van a operar los camiones verdes.

Historias recomendadas:

SHH