Detienen a “El Betito” y Dos Hombres Más en Monterrey; Les Aseguran Armas y Dinero en Efectivo

Fue capturado Mario Alberto “N”, alias “El Betito”, presuntamente relacionado con el líder de un grupo del crimen organizado dedicado al narcomenudeo. La detención se llevó a cabo por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), elementos de Fuerza Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Tribunal Rechaza Amparar al Narcotraficante Osiel Cárdenas, Exlíder del Cártel del Golfo

Las autoridades estatales y federales lograron la captura de “El Betito” y dos hombres más, identificados como Raúl “N” y Kevin Alberto “N”, cuando se encontraban en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la avenida Alfonso Reyes, en su cruce con la avenida Lázaro Cárdenas, en la zona sur de la ciudad de Monterrey.

Video: Detienen a Sobrino de Osiel Cárdenas en Nuevo León

Le aseguran armas y dinero en efectivo a "El Betito" en Monterrey

Mario Alberto “N” de 43 años de edad, Raúl “N” de 45 años y Kevin Alberto “N” de 19 años de edad, fueron detenidos en un operativo realizado durante la tarde del domingo 21 de diciembre por parte de la FGR, Fuerza Civil y Defensa, donde les fueron aseguradas armas y dinero en efectivo.

Los tres hombres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con su proceso legal. Se espera que en las próximas horas las autoridades estatales y federales den a conocer un avance sobre el caso de “El Betito” y los otros dos sujetos detenidos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

