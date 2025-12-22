Realizan Desfogue de Presa El Cuchillo para Pagar Deuda de Agua de México con Estados Unidos

En los primeros minutos de este lunes 22 de diciembre inició el desfogue de la Presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, Nuevo León, con la intención de cubrir parte de la deuda de agua que tiene México con Estados Unidos. El municipio de General Bravo informó que para las 12:00 de la mañana estaba programada la apertura de una compuerta.

Noticia relacionada: Sheinbaum Explica Cómo se Cumple con el Tratado de Aguas de 1944 y Anuncia Obra para Tamaulipas

Antes de anunciar la apertura de compuertas de la Presa El Cuchillo, las autoridades del estado de Nuevo León adelantaron que a este embalse se pretendía sacarle cerca de cien millones de metros cúbicos.

Alertan a pobladores de China y General Bravo por desfogue de Presa El Cuchillo

Debido a esto, los municipios de General Bravo y China recibieron como notificación alertar a sus habitantes sobre el desfogue, con la intención de que permanezcan alejados del Río San Juan, ante el aumento que puede presentar el nivel de su caudal.

Desde la tarde del domingo 21 de diciembre, tanto el municipio de China como el municipio de General Bravo emitieron un comunicado a través de sus redes sociales para avisar a sus pobladores sobre la apertura de compuertas de la Presa El Cuchillo y recomendarles permanecer alejados del cauce del Río San Juan, como una manera preventiva para evitar accidentes y tragedias por el incremento del nivel del agua en este afluente.

Historias recomendadas:

Con información de Ángel Giner | N+

SHH