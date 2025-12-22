Sheinbaum Explica Cómo se Cumple con el Tratado de Aguas de 1944 y Anuncia Obra para Tamaulipas

En su conferencia de prensa matutina de hoy, 22 de diciembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó cómo se cumple con el Tratado de Aguas de 1994 y anunció una obra para el estado de Tamaulipas.

Se trabajó con todos los gobernadores y se busca un esquema de afectación mínima a agricultores, particularmente de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se buscó resarcir con aguas de todas las cuencas que permitirán atender el tema de deuda de agua.

En cuanto a la obra para Tamaulipas señaló que hay un proyecto de una línea de conducción del agua tratada de Nuevo León a Tamaulipas para utilizarse para riego.

En breve más información.

FBPT