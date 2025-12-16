Esta Vacuna de México Es Efectiva contra Súper Gripe: ¿Dónde se Puede Conseguir?

En esta temporada de frío, las autoridades de salud informaron durante la conferencia de prensa matutina de hoy, 16 de diciembre de 2025, que existe una vacuna producida en México que es efectiva contra la llamada súper gripe. En N+ te decimos dónde se puede conseguir.

Durante la Mañanera del Pueblo, el secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que la vacuna contra la influenza elaborada en el país, conocida como Mexinvac, ofrece protección contra la variante de la influenza A H3N2, por lo que representa una herramienta clave para la prevención de esta enfermedad. Toma en cuenta que en N+ te indicamos cuál es la sintomatología en ¿Cuáles Son los Síntomas de la Súper Gripe H3N2 y Cómo Evitar Enfermarte?.

Video: Vacuna contra la Influenza Responde Bien a la Súper Gripe A H3N2: SSA

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México solo se ha confirmado un caso de esta variante, detectado y atendido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Se trató de una mujer que recibió atención médica y se recuperó de manera ambulatoria, en N+ te compartimos qué pasó en Reportan Primer Caso en México de "Súper Gripe": ¿Cómo Está el Paciente?.

¿Dónde se puede conseguir la vacuna contra la súper gripe?

La vacuna Mexinvac se aplica de manera gratuita en centros de salud y la planta baja de la Secretaría de Salud. Las autoridades hicieron un llamado a reforzar la vacunación, especialmente entre los grupos prioritarios, para prevenir la propagación de la influenza durante esta temporada.

Hasta el momento, el número de casos de influenza registrados en México es similar al de 2024, año en el que la enfermedad se mantuvo bajo control gracias a la vacunación. Por ello, la Secretaría de Salud reiteró que la prevención es la estrategia más eficaz y pidió a la población mantenerse informada y acudir a vacunarse para reducir riesgos ante la llamada súper gripe.

