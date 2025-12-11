¿Cuáles Son los Síntomas de la Súper Gripe H3N2 y Cómo Evitar Enfermarte?

La súper gripe H3N2 se trata de una mutación del virus de influenza tipo A y ha encendido las alarmas debido a su alta capacidad de contagio y la intensidad de sus síntomas. En N+ te compartimos cuáles son para que tomes tus precauciones y cuides de tu salud.

La variante identificada como K del H3N2 es notablemente más transmisible y está generando cuadros clínicos más duraderos, sobre todo en personas vulnerables.

Por ello, en Reino Unido y diferentes regiones del mundo ha causado alerta, además de que las autoridades sanitarias han pedido retomar el uso de cubrebocas en espacios públicos, una medida que recuerda la pandemia de COVID-19. En N+ te compartimos previamente ¿Qué Es la Súper Gripe H3N2? Cubrebocas Regresa en Reino Unido por Mutación de Virus para que tomes tus previsiones si vas a viajar.

¿Cuáles son los síntomas de la super gripe H3N2?

Esta variante provoca síntomas más intensos y prolongados que los de la gripe estacional como:

Fiebre alta repentina.

Tos persistente.

Dolor muscular y articular.

Congestión nasal y malestar general.

Náuseas, vómito y diarrea.

Fatiga extrema que puede durar varios días.

Irritación de garganta y dolor de cabeza.

¿Cómo evitar enfermarte de la gripe H3N2?

Las recomendaciones que puedes seguir de acuerdo con el Gobierno de Reino Unido son:

Usa cubrebocas en espacios cerrados o concurridos.

Vacúnate contra la influenza.

Aunque no existe una vacuna exclusiva para H3N2, las vacunas trivalentes sí incluyen protección contra esta variante.

En países como Reino Unido, se recomienda especialmente a personas de 65 años o más, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, quienes viven en residencias de adultos mayores, cuidadores o convivientes de personas inmunocomprometidas, niños de 2 a 3 años y estudiantes de nivel escolar.

