¿Qué Es la Súper Gripe H3N2? Cubrebocas Regresa en Reino Unido por Mutación de Virus

Una mutación del virus H3N2 ha provocado alerta en Reino Unido y otros países, por lo que se ha recomendado el regreso del uso de cubrebocas, recordando la pandemia de COVID-19, y acá te explicamos qué es la Súper Gripe y cuáles son sus síntomas.

Desde el mes de noviembre, los hospitales en los países de la Gran Bretaña dieron el aviso que se preparaban para una temporada de gripe que ocurre una vez cada década debido a la versión mutada del virus H3N2, que también se ha detectado en Japón, Estados Unidos, España y Canadá.

El director ejecutivo de NHS Providers, Daniel Elkeles, dijo en entrevista con Times Radio, que el Reino Unido estaba experimentando una "cepa de gripe muy desagradable" y que las personas con síntomas de gripe o resfriado deben usar cubrebocas en público.

“Cuando hablabas de algo como el COVID, creo que debemos volver al hábito de que si estás tosiendo y estornudando, pero no estás lo suficientemente enfermo como para no ir a trabajar, entonces debes usar una mascarilla cuando estés en espacios públicos, incluido el transporte público, para evitar las posibilidades de que le transmitas el virus a otra persona", señaló.

¿Qué es la Súper Gripe H3N2?

El H3N2 es una cepa de influenza A, identificada dentro del subclado K, la cual es responsable de la mayoría de los casos de gripe estacional y que actualmente domina los casos en Inglaterra, con un promedio de 1717 pacientes con gripe permanecen en camas cada día, incluyendo 69 en cuidados intensivos, según los datos más recientes, de acuerdo con información de The Guardian.

La variante no es nueva, pues fue identificada por primera vez en 2010 en Estados Unidos, sin embargo la versión mutada del virus de la Súper Gripe actual fue detectada en junio de este año.

De acuerdo con el análisis genético, la mutación desciende de una cepa que este año provocó la peor temporada de gripe registrada en Australia, donde hubo más de 400 mil casos confirmados por laboratorio.

El virus mutado del H3N2, que cambió a través de un proceso natural llamado deriva antigénica, se ha convertido rápidamente en la cepa dominante en el Reino Unido, provocando el inicio de la temporada de gripe más de un mes antes de lo habitual.

Síntomas de la Súper Gripe H3N2

La gripe, ocasionada por el virus H3N2, suele presentarse de forma abrupta y puede confundirse con otras enfermedades respiratorias. Sus principales síntomas son los siguientes:

Fiebre repentina

Cansancio

Dolores musculares

Tos seca

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Dificultad para dormir

Pérdida de apetito

Náuseas

Diarrea

El virus H3N2 tiende a causar una enfermedad más grave que otros subtipos, especialmente en personas mayores. Además de que las mutaciones podrían aumentar la transmisibilidad del virus, por lo que se recomienda la vacunación anual contra la influenza, el uso de cubrebocas, lavar las manos y ventilar los espacios cerrados.

