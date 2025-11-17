Confirman Primer Caso Humano de Gripe Aviar H5N5 en Estados Unidos.

Autoridades de Estados Unidos confirmaron el primer caso de gripe aviar en un residente de Washington, pero con la cepa H5N5, cuya variante se había detectado en animales, pero nunca antes en seres humanos.

Se trata del primer contagio humano de gripe aviar en el país desde febrero, pero esta vez con el virus referido, según pruebas adicionales realizadas al paciente que había sido hospitalizado con síntomas de influenza a principios de noviembre.

La persona afectada es un adulto mayor, vecino del condado de Grays Harbor, quien permanece hospitalizado, de acuerdo con el reporte oficial emitido el pasado 14 de noviembre.

"Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud (DOH) consideran actualmente que el riesgo de influenza aviar para la población es bajo", indicaron autoridades sanitarias de Washington.

El paciente, cuyo nombre no ha sido dado a conocer, tiene un conjunto de aves de corral en su jardín trasero que habían estado expuestas a aves silvestres, indicaron funcionarios de salud.

¿Qué causó la infección de H5N5?

Autoridades creen que las aves de corral o las aves silvestres son la fuente más probable de exposición, pero dicen que aún están investigando.

Funcionarios sanitarios estatales habían anunciado el diagnóstico preliminar de gripe aviar el jueves pasado, pero lo confirmaron al día siguiente.

No se cree que esa versión sea mayor amenaza para la salud de las personas que el virus H5N1, responsable de una ola de 70 infecciones en seres humanos reportadas en Estados Unidos en 2024 y 2025. La mayoría de esos casos han sido enfermedades leves en trabajadores de granjas lecheras y avícolas.

"Estos virus se comportan de manera similar", expresó Richard Webby, un destacado investigador de la gripe en el Hospital de Investigación Infantil St. Jude en Memphis, Tennessee.

Mi intuición me dice que, desde la perspectiva de la salud humana, hay que considerar que es igual que el H5N1

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron el viernes una declaración similar, la cual decía que no había información que dejara entrever "que el riesgo para la salud pública haya aumentado a consecuencia de este caso".

Los CDC están aguardando una muestra proveniente de Washington para realizar pruebas adicionales.

¿En qué se diferencian el H5N5 y el H5N1?

La distinción entre H5N5 y H5N1 radica en una proteína involucrada en la liberación del virus de una célula infectada y en la promoción de su propagación a las células circundantes.

"Piense como si se tratara de diferentes marcas de neumáticos de automóvil. Ambos hacen el mismo trabajo, solo que cada uno está mejor ajustado para condiciones específicas, que no entendemos del todo", escribió Webby en un correo electrónico.

El H5N5 podría tener una preferencia diferente por el tipo de aves a las que infecta más fácilmente, añadió.

Con información de AP

