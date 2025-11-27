¿Viene una Pandemia Peor que la de COVID 19? Alerta por Propagación de Gripe Aviar

La directora del centro de infecciones respiratorias del Instituto Pasteur de Francia, Marie-Anne Rameix-Welti, alertó que el virus de la gripe aviar que se ha estado propagando entre aves silvestres, aves de corral y mamíferos podría dar lugar a una pandemia peor que la del COVID-19 si el virus muta para transmitirse entre humanos.

"Lo que tememos es que el virus se adapte a los mamíferos, y en particular a los humanos, y se convierta en capaz de transmitirse de persona a persona, y ese virus sería un virus pandémico".

Cabe señalar que la influenza aviar altamente patógena, comúnmente llamada gripe aviar, ha provocado el sacrificio de cientos de millones de aves en los últimos años, perturbado el suministro de alimentos y disparado los precios, aunque las infecciones humanas siguen siendo inusuales.

Sin anticuerpos para gripe aviar H5

La experta del Instituto Pasteur de Francia —uno de los primeros laboratorios europeos en desarrollar y compartir las pruebas de detección del COVID-19— señaló que las personas tienen anticuerpos contra la gripe estacional común H1 y H3, pero ninguno contra la gripe aviar H5 que afecta a aves y mamíferos, como tampoco los tenían contra el COVID-19

Y a diferencia del COVID-19, que afecta sobre todo a personas vulnerables, los virus de la gripe también pueden matar a individuos sanos, incluidos niños, dijo a la agencia de noticias Reuters.

Una pandemia de gripe aviar sería probablemente bastante grave, posiblemente incluso más grave que la pandemia que hemos vivido.

Caso humano de H5N5

En el pasado se han registrado muchos casos de personas infectadas por el virus H5 de la gripe aviar en el pasado, incluido el H5N1 que circula actualmente entre las aves de corral y las vacas lecheras en Estados Unidos, pero estos se produjeron a menudo en estrecho contacto con animales infectados.

Este mes apareció el primer caso humano de H5N5 en Washington, en Estados Unidos. El hombre, que padecía afecciones subyacentes, falleció la semana pasada.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2003 y 2025 se han producido casi mil brotes en humanos, principalmente en Egipto, Indonesia y Vietnam, de los cuales el 48% han fallecido.

Riesgo de pandemia humana es bajo: autoridades

Sobre este tema, Gregorio Torres, jefe del Departamento Científico de la Organización Mundial de Sanidad Animal, dijo a Reuters que el riesgo de que se desarrolle una pandemia humana sigue siendo bajo.

Tenemos que estar preparados para responder con la suficiente antelación. Pero, de momento, puedes pasear felizmente por el bosque, comer pollo y huevos y disfrutar de tu vida. El riesgo de pandemia es una posibilidad. Pero en términos de probabilidad, sigue siendo muy bajo.

Si la gripe aviar mutara para poder transmitirse entre humanos, el mundo estaría mejor preparado que antes de la pandemia del COVID-19, agregó.

En este mismo sentido, el Gobierno francés aseguró que "no hay riesgo" de contraer la gripe aviar H5 mediante el consumo de "carne de ave o sus derivados".

"El nivel de riesgo se estima en 'bajo' para la población general y de 'bajo a moderado' para las personas más expuestas, en particular a quienes trabajan en granjas avícolas", remarcaron las autoridades, ya que todavía no se ha demostrado que el virus pueda contagiarse entre personas.

Con información de Reuters.

spb