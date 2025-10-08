Gripe Aviar en Matamoros: Sin Contagios en Humanos, Confirman Autoridades

La Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que el brote de Influenza Aviar H5 detectado en aves de traspatio en el ejido Longoreño, en Matamoros, está controlado.

No se han registrado casos en personas y se mantiene vigilancia sanitaria en la zona.

Toman Medidas para Controlar Brote de Influenza Aviar en Matamoros

Entre las medidas aplicadas están:

Cuarentena y control sanitario en el área afectada, con desinfección y sacrificio de aves infectadas

Vigilancia casa por casa para detectar posibles casos en aves o personas

Monitoreo de contactos humanos, quienes están sin síntomas y dieron negativo a la enfermedad. Análisis del virus, que indica una variante de baja peligrosidad para humanos

Capacitación al personal médico y veterinario sobre el manejo de casos

La Secretaría de Salud reitera que el riesgo para la población es bajo, pero recomienda.

No tocar aves muertas o enfermas

Reportar muertes inusuales de aves

Mantener limpios los corrales y evitar el contacto con aves silvestres

La jurisdicción sanitaria número 3 de Matamoros informó que se realizará un cerco sanitario en 8 colonias y 2 ejidos aledaños, área donde fueron detectados los casos de gripe aviar.

