Inicio Internacional Muere Paciente que Fue Primer Caso de Gripe Aviar H5N5 en el Mundo

Muere Paciente que Fue Primer Caso de Gripe Aviar H5N5 en el Mundo

|

N+

-

Murió el primer paciente infectado por Influenza H5N5 o gripe aviar de un subtipo que jamás se había visto en humanos. Residía en el estado de Washington

Muere Paciente que Fue Primer Caso de Gripe Aviar H5N5 en el Mundo

Muere Paciente que Fue Primer Caso de Gripe Aviar H5N5 en el Mundo

COMPARTE:

Este viernes 21 de noviembre 2025, se informó que murió el primer paciente infectado por Influenza H5N5 o gripe aviar de un subtipo que jamás se había visto en humanos. Residía en el estado de Washington, Estados Unidos y autoridades estudian las causas del contagio.

Se trataba de un adulto mayor con afecciones preexistentes. Por respeto a la privacidad de la familia, no divulgaremos su nombre, sexo ni edad. La persona había estado hospitalizada en el condado de King desde principios de noviembre.

Con información de N+

HVI

Tendencias
Inicio Internacional Muere paciente en eua que fue primer caso de gripe aviar h5n5 en el mundo