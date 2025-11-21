Muere Paciente que Fue Primer Caso de Gripe Aviar H5N5 en el Mundo
|
N+
-
Murió el primer paciente infectado por Influenza H5N5 o gripe aviar de un subtipo que jamás se había visto en humanos. Residía en el estado de Washington
COMPARTE:
Este viernes 21 de noviembre 2025, se informó que murió el primer paciente infectado por Influenza H5N5 o gripe aviar de un subtipo que jamás se había visto en humanos. Residía en el estado de Washington, Estados Unidos y autoridades estudian las causas del contagio.
Se trataba de un adulto mayor con afecciones preexistentes. Por respeto a la privacidad de la familia, no divulgaremos su nombre, sexo ni edad. La persona había estado hospitalizada en el condado de King desde principios de noviembre.
Con información de N+
HVI