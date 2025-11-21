Kennedy Jr., Secretario de Salud de EUA, Ordena Vincular Vacunas con Autismo en Web del Gobierno

Robert F. Kennedy Jr. ordenó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que modifiquen su página web para vincular las vacunas con el autismo. Con esta indicación, el secretario de Salud llevaría a las directrices las ideas antivacunas que lleva años promoviendo.

El mito que une la vacunación y el autismo fue creado por el médico Andrew Wakefield, tras publicar un artículo con información falsa en 1998.

y el fue creado por el médico Andrew Wakefield, tras publicar un artículo con información falsa en 1998. Aunque no existe ninguna evidencia de que las vacunas provoquen autismo, el bulo ha ganado popularidad en las últimas décadas en Estados Unidos.

CDC refleja en su página de internet ideas antivacunas de Kennedy Jr.

Durante un anuncio hecho este viernes 21 de noviembre, el secretario instruyó a los CDC que ahora su página web respalde la idea de que las vacunas podrían causar autismo. El cambio ya se ha reflejado en la página.

En diciembre del 2024, la página oficial de los CDC declaraba de forma tajante que no existe vínculo entre las vacunas y el autismo:

Las vacunas no causan autismo. El trastorno del espectro autista (TEA) es una discapacidad del desarrollo que puede causar desafíos sociales.

En cambio, tras los cambios introducidos el pasado 19 de noviembre, la página oficial de los CDC indica:

La afirmación de que «las vacunas no causan autismo» carece de fundamento científico, ya que los estudios no han descartado la posibilidad de que las vacunas infantiles causen autismo. Las autoridades sanitarias han ignorado los estudios que respaldan esta relación.

Robert F. Kennedy Jr. matizó que no sostiene, como tal, que las vacunas causen autismo, aunque sí afirma que “no existe evidencia suficiente para descartar esa relación”. No obstante, las recientes modificaciones realizadas en la web de la agencia de salud presentan la inmunización y el autismo como fenómenos vinculados.

La nueva página de los CDC incluye frases como que los estudios científicos “no han descartado la posibilidad de que las vacunas infantiles causen autismo”. Además, se señala que los CDC están investigando las causas del autismo.

No existe evidencia que vincule el autismo y las vacunas

La decisión de Kennedy Jr. sería la más reciente de varias medidas del gobierno estadounidense para desincentivar la vacunación. El actual director interino de los CDC, Jim O'Neill, llegó tras el despido Susan Monarez, quien denunció que fue removida del cargo por oponerse a las ideas del secretario de Salud.

La idea de que las vacunas causan autismo nació en 1998 de la mano del antiguo médico Andrew Wakefield. El investigador publicó un artículo en la reputada revista The Lancet donde vinculaba el desarrollo de este trastorno cognitivo con la vacuna tripel viral, que previene el sarampión, las paperas y la rubéola.

Pronto se descubrió que Wakefield había utilizado datos manipulados y el artículo fue prontamente desmentido. Aunque se demostró que se trataba de una mentira, el bulo perduró y se volvió popular en los años siguientes.

Andrew Wakefield, quien ahora es un activista antivacunas, perdió su licencia médica en 2010 después de que se le comprobaran acusaciones de fraude. Investigaciones también apuntaron a que el antiguo investigador fue motivado por intereses financieros.

