Escoltas Detenidos de Carlos Manzo Llegan a Penal de Mil Cumbres en Morelia, Michoacán

La tarde de este viernes 21 de noviembre 2025, llegó al penal de Mil Cumbres en Morelia, Michoacán, el convoy con los 7 escoltas detenidos del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Noticia relacionada: ¿Quiénes son los Escoltas Detenidos de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan Asesinado?

Esta tarde, la Fiscalía de Michoacán informó:

Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Los escoltas son acusados del delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, debido a que al ser servidores públicos hubo omisiones en el cumplimiento de su deber.

En tanto, se prevé que esta noche se lleve a cabo la audiencia inicial de "El Licenciado", señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde, la cual se hará junto con la audiencia inicial de los 7 escoltas detenidos.

