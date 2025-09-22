Detectan Gripe Aviar en una Gaviota de Playa Bagdad en Matamoros

Este lunes 22 de septiembre de 2025, autoridades de salud del municipio de Matamoros, reportaron un caso de gripe aviar en una gaviota que fue localizada sin vida en la Playa Bagdad a principios del mes.

Ante esta situación y mientras se llevan a cabo las investigaciones, la jurisdicción sanitaria pide a la población tomar medidas preventivas como no tocar o manipular los animales muertos que se encuentren en la calle.

Autoridades piden a la población no tocar animales de la playa Bagdad. Foto: N+

El sector salud enfatizó que no existe una alerta y no hay hasta el momento ningún caso en humanos.

No Existe Alerta en Tamaulipas por Contagios de Gripe Aviar en Humanos

Por su parte, el secretario de salud, Vicente Joel Hernández Navarro, confirmó el caso de gripe aviar en el municipio de Matamoros, dejando en claro que ese caso se registró en un ave y no en una persona.

Sí, me informaron de un caso de un ave, no me han confirmado que exista en un ser humano, pues evidentemente las acciones son las de pedirle a la población que estén pendientes de las muertes de aves, que no se acerquen, que nos notifiquen y que demos un seguimiento con laboratorio para confirmar que sea este problema.

