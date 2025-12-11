Placa Conmemorativa del Mundial 2026: ¿Cómo Tramitar la Edición Especial para Autos en CDMX?

En el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026, en la Ciudad de México (CDMX) presentaron una placa conmemorativa para autos, en N+ te compartimos cómo tramitarla y lo que debes saber.

Las autoridades capitalinas compartieron que el trámite de la placa conmemorativa es opcional para quienes deseen tenerla y tiene la misma validez que las convencionales. Esta edición es limitada para celebrar el Mundial 2026 y solo es para los carros particulares.

Los solicitantes podrán acudir a módulos de Secretaría de Movilidad (Semovi) y de la Tesorería de CDMX para recoger su placa. El Gobierno capitalino prevé ampliar horarios y distribuir puntos de atención para asegurar que las matrículas se entreguen el mismo día o en un máximo de tres días.

¿Cómo hacer el trámite para tener la placa conmemorativa del Mundial 2026?

La Semovi señaló que quienes tramiten la placa conmemorativa no tienen que pagar la baja y puedes hacerlo de la siguiente manera:

En enero de 2026 se habilitará el trámite virtual de la placa de carros del Mundial 2026.

Luego en el mes de febrero, las y los automovilistas podrán acudir a un módulo de la Secretaría de Movilidad para recoger la placa conmemorativa.

No se necesita hacer una baja de placas, ni cambio de nomenclatura.

El costo para obtenerla es de 1,500 pesos.

Aplica para vehículos nuevos, seminuevos o de otras entidades.

Quienes emplaquen por primera vez podrán elegir entre la placa tradicional o la conmemorativa.

¿La placa conmemorativa del Mundial también es para motos?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, especificó que la placa conmemorativa es solamente para autos particulares, por lo que los motociclistas no podrán solicitarla.

Por otro lado, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, informó que se emitirán 60 mil placas conmemorativas para automóviles, mientras que el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, destacó que esta placa integra elementos de seguridad de última generación y representa el valor histórico de que México se convierta en el único país en inaugurar tres Copas del Mundo.

