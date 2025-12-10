Mamá de María Corina Machado le Envía Este Emotivo Mensaje: “Nos Haces Mucha Falta"

Corina Parisca, mamá de María Corina Machado, le envió hoy, 10 de diciembre de 2025, un emotivo mensaje a su hija, quien ganó el Premio Nobel de la Paz.

Afirmó que si su hija no pudo acudir a la ceremonia en Oslo debió tener alguna razón y que le están dando un reconocimiento por lo años de lucha de la opositora venezolana, a quien el gobierno encabezado por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha censurado.

Te queremos hoy más que nunca, no por el premio sino porque tú eres como eres. Cori mi vida nos haces mucha falta. Estás aquí un poquito en el alma de cada uno.

Aunque María Corina Machado confirmó que se encontraba en camino a Oslo, finalmente no logró llegar a la ceremonia ni a los eventos programados para este miércoles. En su representación, su hija Ana Corina Sosa recibió el diploma y la medalla del Nobel y fue ovacionada, en N+ te compartimos los detalles en María Corina Machado Recibe el Premio Nobel de la Paz 2025; lo Entregan a su Hija Ana Corina.

“Si María Corina no puede venir, es seguro que (sea) por una razón importante”, Corina Parisca madre de María Corina Machado, le manda un mensaje a la líder opositora de Venezuela previo a la entrega del Premio Nobel de la Paz, el cual recibirá su hija, Ana Corina Sosa.



En entrevista para N+, Ana Corina, compartió su sentir sobre su mamá, a quien le espera dar un abrazo pronto, destacó que María Corina regresará a Venezuela para continuar con su lucha.

Mi mamá regresará a Venezuela porque sabemos que esa es su lucha y que nos toca y que no lo hemos conseguido todavía, pero estamos cerca y hay que enfocarnos en ese día en que nos reencontraremos todos.

"Lo que le quiero decir a los venezolanos es que nosotros somos una de las millones de familias separadas", Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, afirmó que su madre regresará a territorio venezolano para continuar con "su lucha", luego de haber recibido el Premio Nobel…

Presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz pide a Maduro que renuncie

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz, durante su discurso en la ceremonia de entrega le pidió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro que acepte los resultados electorales y que renuncie. En ese momento, quienes se encontraban en el sitio aplaudieron incluyendo la hija de María Corina.

María Corina Machado Parisca, quien nació el 7 de octubre de 1967 en Caracas, es una de las figuras más influyentes de la oposición venezolana. Es ingeniera industrial por la Universidad Católica Andrés Bello, complementó su formación en el IESA y en el Programa de Liderazgo Global de la Universidad de Yale. En diversas ocasiones ha acusado represión, censura e injusticias por parte del gobierno de Venezuela, incluso, ha encabezado marchas de protestas.



