Nueva Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada para Transporte Público CDMX: Celulares Compatibles

En el marco de la próxima Copa Mundial de Futbol 2025, las autoridades presentaron hoy, 9 de diciembre de 2025, la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada (MI), una nueva herramienta que permitirá pagar el transporte público directamente desde el teléfono celular, sin necesidad de portar una tarjeta física.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que esta innovación forma parte de la modernización de la App CDMX, una plataforma que señaló que se ha consolidado como un instrumento seguro, ágil y cercano a la ciudadanía.

¿Qué celulares son compatibles con la nueva tarjeta virtual MI?

Por ahora, la Tarjeta Virtual MI está disponible únicamente para dispositivos Android y Huawei. Las autoridades capitalinas precisaron que todavía no está habilitada para iPhone (iOS), pero que se trabaja para incorporarlo próximamente. Además tendrá nuevas actualizaciones como:

Nuevo diseño más visual y organizado en seis categorías principales.

Tendrá información del Mexicable, Mexibús y Tren Interurbano México–Toluca, útil para visitantes del Estado de México.

Módulo ampliado con actividades y ubicaciones de las Utopías.

Servicios de salud preventiva, atención para personas mayores y orientación psicológica.

Próxima expansión para pago de servicios además del agua.

Acceso directo al botón de emergencia y comunicación con policías de cuadrante.

Visualización de ciclovías y opciones de movilidad entre CDMX y Edomex.

¿Qué es la Tarjeta Virtual MI?

La Tarjeta Virtual MI funciona igual que la tarjeta física de Movilidad Integrada, pero ahora se podrá almacenar en el celular. Los usuarios podrán:

Pagar su viaje en Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero y sistemas eléctricos.

Recargar saldo desde la App CDMX mediante CoDi, tarjeta de crédito o débito.

Consultar rutas y planear trayectos dentro del sistema de transporte capitalino.

El RTP será el único sistema que aún no admite esta modalidad, aunque autoridades adelantaron que quedará integrado a inicios del próximo año.

