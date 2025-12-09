Trump Considera Aplicar con México Acciones como las Emprendidas con Venezuela contra el Narco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que consideraría implementar con México y Colombia medidas similares a las aplicadas contra Venezuela en materia de combate al narcotráfico. Las declaraciones fueron hechas durante una entrevista.

Durante la conversación con Político, Trump evitó precisar qué acciones planea tomar respecto al gobierno de Nicolás Maduro, aunque advirtió que "sus días están contados".

Aunque evaluaciones recientes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) indican que Venezuela no es un país clave en la producción ni en el tránsito de fentanilo, Trump afirmó que embarcaciones provenientes de ese país transportan grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos.

El presidente aseguró que se observan "bolsas y bolsas" de narcóticos en estas embarcaciones y acusó al gobierno venezolano de enviar "gente muy mala" a territorio estadounidense. También afirmó que Venezuela han "vaciado sus prisiones" hacia Estados Unidos.

Trump afirma que aplicaría las mismas medidas con México y Colombia

Ante la pregunta de si tomaría acciones similares con México y Colombia, países señalados por la DEA como principales responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, Trump respondió: "Claro que sí".

De acuerdo con la Agencia Antidrogas estadounidense, la mayor parte del fentanilo ilícito consumido en Estados Unidos se fabrica en México, utilizando precursores químicos procedentes de China. Las evaluaciones oficiales agregan que Venezuela no figura como fuente relevante en esta cadena.

