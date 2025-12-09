Caminata Cannábica en CDMX: Estos Son los Puntos Afectados por la Marcha Hoy

Si hoy, 9 de diciembre de 2025, debes ir a algún compromiso considera que habrá una Caminata Cannábica en la Ciudad de México (CDMX). En N+ te compartimos cuáles son los puntos afectados para que consideres rutas alternas.

Previamente, en N+ te compartimos el horario en el que comenzará la marcha convocada por La Comuna 4:20 en Toma Precauciones: Hoy se Esperan Bloqueos en CDMX por Caminata Cannábica a Esta Hora.



La marcha también es respaldada por la Sociedad Cannábica y otros colectivos en defensa del uso lúdico y medicinal del cannabis. Con la consigna La resistencia camina, la regulación no puede esperar, el contingente exige una legislación que garantice el acceso libre y universal a la planta, el derecho al autocultivo y el cese del acoso hacia sus usuarios. La SSC CDMX estima un aforo aproximado de 300 participantes.

Zonas con afectaciones por la Tercera Caminata Cannábica de hoy

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), los puntos afectados son:

Se reunirán en el parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20) en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Luego se dirigirán al Congreso de la Ciudad de México entre Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Glorieta “Simón Bolívar”, ubicada en la Avenida Paseo de la Reforma No. 41, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Llegarán a Jardín “Luis Pasteur”, conocido como Senadito 4:20, en la Avenida Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

