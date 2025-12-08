Toma Precauciones: Mañana se Esperan Bloqueos en CDMX por Caminata Cannábica a Esta Hora

Mañana, 9 de diciembre de 2025, un grupo de personas, quienes consumen marihuana, realizarán la 3ª Caminata Cannábica 2025, la movilización busca exigir avances legislativos y visibilizar la omisión del Senado respecto a reformas. En N+ te compartimos a qué hora comenzará.

Se prevén afectaciones viales a lo largo de su recorrido en el Centro Histórico y la zona de Reforma, la movilización de consumidores de cannabis comenzará desde las 9:00 de la mañana, por lo que debes salir con tiempo si te diriges a la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

Video: Zonas para Fumar Marihuana en CDMX Causan Polémica

¿Cuál será la ruta de la Caminata Cannábica 2025?

Los organizadores informaron que la caminata partirá de La Comuna 4:20, ubicada en la Rinconada de Jesús, en José María Pino Suárez 30, colonia Centro, Cuauhtémoc, y se dirigirá hacia distintos puntos considerados emblemáticos para el activismo cannábico.

Nota relacionada: SCJN No Logra Consenso para Declarar la Cannabis para Uso Industrial.

Durante el trayecto, los participantes realizarán paradas en:

Congreso de la CDMX, ubicado en Donceles esquina Allende.

Monumento a Simón Bolívar, en Paseo de la Reforma 41.

Jardín Louis Pasteur y la zona conocida como Senadito 420, frente a la sede del Senado, en Av. Paseo de la Reforma 135.

Se espera una participación cercana a 150 consumidores, la movilización está enmarcada como una "acción por omisión legislativa".

¿Dónde habrá afectaciones?

Las principales zonas afectadas serán:

Centro Histórico.

Eje Central.

Donceles y Allende.

Paseo de la Reforma desde la colonia Guerrero hasta Tabacalera.

Historias recomendadas:

FBPT