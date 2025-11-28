Cambios en Camiones de Transporte Público CDMX por Ruta Libre de Violencia: ¿Qué Va a Pasar?

Las autoridades capitalinas en conferencia de prensa de hoy, 28 de noviembre de 2025, presentaron un acuerdo de la Ruta Libre de Violencia contra las Mujeres, que contempla la colocación de botones de pánico en los camiones de transporte concesionados y públicos.

Las medidas son obligatorias para transportistas concesionados y públicos como parte del programa Ruta Libre de Violencia contra las Mujeres, dicha iniciativa forma parte de los 16 días de activismo contra la violencia de género.

El objetivo central es garantizar viajes seguros para mujeres, niñas y grupos en situación de vulnerabilidad a través de las acciones coordinadas entre autoridades, operadores y concesionarios.

Botones de pánico y protocolos obligatorios

Las unidades del transporte público y concesionado deberán instalar botones de pánico, ya que estos permitirán solicitar apoyo inmediato a cuerpos de seguridad en caso de acoso, abuso u otra agresión dentro de los vehículos.

Además, se pondrá en marcha un protocolo de actuación que indique paso a paso qué deben hacer:

Las pasajeras ante una situación de violencia.

Los operadores y auxiliares de ruta, quienes estarán obligados a activar el botón de pánico y notificar a las autoridades de manera inmediata.

Las empresas concesionarias, responsables de garantizar que el procedimiento se aplique correctamente.

Las unidades también deberán colocar información visible para que las mujeres sepan cómo denunciar, así como señalización oficial en materia de género y seguridad.

La Secretaría de las Mujeres encabezará un programa de capacitación dirigido a choferes, auxiliares, despachadores y personal de todas las rutas. Los talleres incluirán temas de derechos humanos, masculinidades y perspectiva de género.

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, las mujeres realizan más viajes diarios que los hombres debido a tareas de cuidado, trabajo, compras y trámites. Muchas veces viajan acompañadas de niñas, niños o personas mayores, lo que incrementa la necesidad de entornos seguros.

En los puntos del acuerdo para la vida libre de violencia de las mujeres contemplaron iluminación y entornos seguros en el trayecto, la ampliación de la red de Caminos de Mujeres Libres y Seguras. El objetivo es que las usuarias puedan llegar con seguridad a paradas, bases y centros de transferencia modal. Asimismo, se impulsará la incorporación de más mujeres conductoras, en coordinación con escuelas de formación de operadoras.

El programa también se vincula a la campaña permanente Si te tocan, nos toca, enfocada en promover rutas seguras y erradicar la normalización de agresiones dentro del transporte.

