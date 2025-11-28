Paro Nacional en el Poder Judicial: ¿Cuándo Habrá Plantón Indefinido en CDMX?

Un grupo de exintegrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), junto con sindicatos, asociaciones civiles y colectivos ciudadanos, anunciaron que llevarán a cabo plantón indefinido en la Ciudad de México (CDMX) para manifestar su rechazo a los efectos derivados de la Reforma Judicial.

La movilización será el próximo miércoles 3 de diciembre de 2025, a partir de las 06:00 horas, con punto de reunión en el edificio sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ), ubicado en Avenida Revolución 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

¿Qué piden los trabajadores del Poder Judicial?

En su convocatoria para el paro nacional señalaron que su principal objetivo es exigir el cumplimiento de derechos laborales que consideran vulnerados tras los cambios constitucionales. Entre las demandas están las siguientes:

Pago de indemnizaciones conforme al artículo transitorio que, de acuerdo con las personas inconformes, debe calcularse con salario integrado.

Liquidación inmediata de pensiones complementarias pendientes a personal jubilado.

Garantías de no afectación a los derechos laborales del personal activo y cesado de la Judicatura Federal.

El Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados detalló que la protesta busca "defender el estado de derecho" y visibilizar la situación de quienes fueron separados de su cargo tras la reforma.

La convocatoria se dirige a personas juzgadoras federales cesadas, personal operativo del PJF, sindicatos, así como colectivos ciudadanos interesados en respaldar su causa.



