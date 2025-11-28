Sheinbaum Habla Sobre Alejandro Gertz Manero Luego de Su Renuncia a la FGR: ¿Qué Dijo?

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 28 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien se desempeñó como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

La titular del Ejecutivo Federal afirmó que Gertz Manero aceptó un cargo de representante en una embajada y que próximamente estarán informado en dónde; reconoció al exfiscal, quien se centrará en una nueva etapa, dijo. Asimismo, precisó que la Fiscalía General de la República es fundamental para la Estrategia Nacional de Seguridad.

Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepten las credenciales entonces no pueden anunciarse, es una regla, pero aceptó el fiscal.

Video: Renuncia Alejandro Gertz Manero al Cargo de Fiscal General de la República

De igual manera, hizo énfasis en que ha habido coordinación y "mucho respeto" a Gertz. Plantó que con la nueva Fiscalía busca que haya más trabajo coordinado, pero con autonomía para garantizar la paz y la seguridad en el país.

Cabe señalar que el pasado 27 de noviembre de 2025, Gertz Manero mandó una carta enfocada en su renuncia a Ernestina Godoy Ramos, quien fungirá como encargada del Despacho de la Fiscalía General de la República. En N+ te indicamos lo que le comunicó en Gertz Manero Envía Carta a Ernestina Godoy tras Renunciar a FGR; Esto Dice.

Noticia relacionada: ¿Qué Va a Pasar con Gertz Manero Tras Renuncia a FGR? Con Carta Revela Cuál Será Nuevo Encargo.

Por otro lado, en la carta enviada al Senado, informó que a propuesta de la presidenta, será considerado para ocupar una representación diplomática de México en un "país amigo". Por esta razón, señaló que su retiro del puesto es efectivo a partir del 27 de noviembre con todos los efectos legales correspondientes.

En su conferencia de prensa matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Gertz Manero aceptó ocupar un cargo en una embajada. Foto: N+

En cuanto a la Consejería Jurídica, la presidenta señaló que Raúl Jiménez, del equipo de Ernestina Godoy, quedará al frente temporalmente, y que nombrarán a un perfil. Mientras que en cuestiones de seguridad han hablado de una estrategia integral, enfocada en la atención a las causas, además del fortalecimiento de la Guardia Nacional (GN), inteligencia, investigación y coordinación.

Senado aprueba renuncia de Gertz Manero

Su comunicación sobre el retiro del puesto fue aceptada por el Senado de la República con 89 votos a favor y 9 en contra, al considerar como de urgente resolución lo remitido por "el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que presenta su renuncia a su cargo". Mientras que con 74 votos a favor y 22 en contra aprobaron su renuncia como titular de la FGR luego de más de 7 años en el cargo.

Previamente en N+ te compartimos cómo se designa a quien encabezará la Fiscalía General de la República en ¿Cómo Designarán al Nuevo Fiscal General de la República luego de Renuncia de Gertz Manero?.

Sheinbaum considera que la FGR "requiere una transformación"

La mandataria compartió que en su opinión personal considera que la FGR requiere de una transformación para el bien del país. Mencionó que le interesa lo siguiente:

Garantizar que se puede llegar a órdenes de aprehensión sobre diferentes temas para pacificar a México y disminuir la delincuencia organizada, pero que depende de quien vaya a ocupar el cargo de fiscal General de la República.

Señaló que la Fiscalía requiere ser más transparente.

Historias recomendadas:

FBPT