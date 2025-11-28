Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron que contemplan una jornada de manifestaciones, las cuales podrían dar paso a un paro nacional de 72 horas.

Isael González Vázquez, secretario general de la Sección 7 en Chiapas, durante una conferencia virtual explicó que las asambleas estatales definirán la fecha del paro y que cada contingente de la CNTE inició ya un proceso interno de asambleas estatales y regionales, donde se realiza brigadeo escuela por escuela para consultar a la base magisterial.

El dirigente adelantó que será el 31 de enero en Mérida, en el estado de Yucatán, durante la Asamblea Nacional Representativa, cuando las secciones presenten las condiciones políticas y organizativas para determinar la fecha exacta del paro de 72 horas y las acciones que lo acompañarán.

Movilizaciones en eventos de Claudia Sheinbaum

Como parte de sus resolutivos, la CNTE acordó manifestarse en todos los actos públicos en los que participe la presidenta Claudia Sheinbaum. González Vázquez aclaró que estas protestas no buscan la confrontación, sino visibilizar sus demandas, principalmente la abrogación de la Ley del ISSSTE.

El líder magisterial insistió en que requieren entregar su pliego directamente a la mandataria: "Exigimos que nos escuche personalmente porque parece que la gente que la rodea no le da la información completa y por eso necesitamos nos escuche", señaló.

González Vázquez subrayó que el movimiento será pacífico y que el magisterio disidente se manifiesta con identidad y rostro descubierto. Entre sus demandas centrales del magisterio están:

Abrogación total de la Ley del ISSSTE.

Atención directa y sin intermediarios por parte del Gobierno Federal.

Respeto a los derechos laborales y a los procesos de negociación sindical.

