María Corina Machado, líder opositora venezolana, recibió hoy, 10 de diciembre de 2025, el Premio Nobel de la Paz 2025, en la ceremonia que se realizó en Oslo, Noruega.

Machado no asistió a la ceremonia del Premio Nobel, sin embargo, confirmó que estaba rumbo a Oslo, durante una llamada telefónica con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

Fue Ana Corina Sosa quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2025, a nombre de su madre.

Jørgen Watne Frydnes entregó el Premio Nobel de la Paz 2025 a la hija de Machado, quien recibió el diploma acreditativo y la medalla.

Este año, el Premio Nobel de la Paz está dotado con 11 millones de coronas suecas, equivalentes a 1.2 millones de dólares.

Emocionada, Ana Sosa recibió la ovación de pie del público, frente a una foto de su madre, que formó parte del escenario.

Ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: Reuters

El cantante venezolano Danny Ocean fue el encargado de abrir la ceremonia de los Premios Nobel 2025, a la que asistieron -entre otros- la señora Corina Parisca, madre de Machado; Edmundo González Urrutia, candidato opositor venezolano; y los presidentes de Argentina, Panamá y Paraguay, Javier Milei, José Raúl Mulino y Santiago Peña, respectivamente.

María Corina Machado piensa regresar a Venezuela

Después de recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, Ana Corina Sosa dio un discurso en el que mencionó que estaba presente “en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz”.

La hija de Machado dijo que en "unas horas" podrá abrazar a su madre, en Oslo, y que la intención de María Corina Machado es regresar "muy pronto" a Venezuela.

Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo, después de 16 meses.

Ana Sosa señaló que su madre “quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, yo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela”.

Entrevista exclusiva con la madre de María Corina Machado

En entrevista exclusiva para N+, la señora Corina Parisca declaró que si su hija no estaba presente en la ceremonia del Premio Nobel “es seguro por alguna razón importante”.

“Papá Dios guía nuestros pasos y si él decidió que venga, vendrá y lo contrario, también”, afirmó.

La madre de María Corina Machado mencionó que su hija recibió “un merecido reconocimiento por los años de lucha que María Corina tiene”.

Sobre la participación de su nieta en la ceremonia del Premio Nobel, la señora dijo que merecía recibir la el diploma y la medalla y apuntó que Ana Sosa “va estar bien en cualquier escenario, porque ella es como su mamá. Ella representa a su mamá tan bien como podría hacerlo la mamá de María Corina”.

“Yo tengo en el alma llena de satisfacción de que todo el mundo está reconociendo, en María Corina, una gran mujer, entregada a la bondad, a la ayuda, a su país, pero al mundo en general, en todo laque ella puede”, subrayó la madre de María Corina Machado.

Ahora sí me siento súper orgullosa.

Finalmente, la señora envió un mensaje a su hija y dijo: “Mi amor, te queremos mucho, te queremos más que nunca, pero no porque te hayan dado un premio, claro que eso contribuye, pero porque tú eres como eres".

Cori, mi vida, nos haces mucha falta, pero sabemos que estas aquí, un poquito, en el alma de cada uno, un rinconcito de cada uno de nosotros es un rinconsote de María Corina.

“Si María Corina no puede venir, es seguro que (sea) por una razón importante”, Corina Parisca madre de María Corina Machado, le manda un mensaje a la líder opositora de Venezuela previo a la entrega del Premio Nobel de la Paz, el cual recibirá su hija, Ana Corina Sosa.



Comité del Nobel pide a Maduro que renuncie como presidente de Venezuela

Durante su discurso, Jørgen Watne Frydnes pidió a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que renuncie a su cargo para sentar las bases hacia una "democracia" en su país.

El presidente del Comité Noruego del Nobel dijo que Maduro “debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano”.

María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar.

Según en Comité Noruego del Nobel, se prevé que Maria Corina Machado asista a las diversas actividades de los próximos días.

