María Corina Machado Está Bien y Ya Viaja a Oslo; "Estoy en Camino", Dice

La opositora venezolana María Corina Machado está "a salvo" y viaja a Oslo, pero "no podrá llegar a la ceremonia" de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles 10 de diciembre, informó el Instituto Nobel. En un audio, ella misma afirmó que se encuentra "en camino" y lamentó no estar en la entrega del galardón.

"La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy", se informó, sugiriendo que la galardonada logró salir de su país, donde ha vivido en la clandestinidad, bajo la administración de Nicolás Maduro.

"Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", se añadió.

En un breve comunicado, esta entidad habló de "un viaje en una situación de extremo peligro".

El portavoz del instituto, Erik Aasheim, dijo a AFP que "no sabemos cuándo" llegará a Oslo la opositora venezolana, en la clandestinidad desde agosto de 2024.

Los informes preliminares señalan que podría estar en la capital de Noruega este 10 de diciembre.

Personas destacadas de América Latina planeaban asistir a la ceremonia del miércoles en señal de solidaridad con Machado, como el presidente argentino, Javier Milei; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

"Estoy muy triste y lamento mucho decirte que no podré llegar"

En una comunicación telefónica difundida por el Instituto Nobel, María Corina Machado lamentó no poder llegar y agradeció a las personas que hicieron posible que saliera de Venezuela. Aseguró que estaba por abordar un avión y dijo que se sentía muy honrada por ser reconocida con el Nobel de la Paz, pese a que no llegaría a la ceremonia de premiación.

En nombre del pueblo venezolano, una vez más quiero agradecer al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy conmovidos y muy honrados, y por eso estoy muy triste y lamento mucho decirte que no podré llegar a tiempo para la ceremonia

Pero estaré en Oslo; estoy de camino a Oslo ahora mismo. Sé que hay cientos de venezolanos de distintas partes del mundo que lograron llegar a su ciudad, que están ahora en Oslo, así como mi familia, mi equipo, tantos colegas. Y como este es un premio para todos los venezolanos, creo que lo recibirán ellos

Indicó que en cuanto llegue a Noruega, abrazará a su familia y sus hijos, a quienes no ha visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sabe que comparten su lucha.

Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto

"As soon as I arrive I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for two years and so many Venezuelan-Norwegians that I know share our struggle."



Listen to 2025 peace laureate Maria Corina Machado's exclusive phone call that took place earlier… pic.twitter.com/oOwsklo35k — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025

En la clandestinidad desde enero

María Corina Machado se ha ocultado y no ha sido vista en público desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela.

El galardón a la opositora de 58 años por su lucha para lograr una transición democrática en su nación sudamericana se anunció el 10 de octubre, y fue descrita como una mujer "que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".

Machado ganó una elección primaria de la oposición y tenía la intención de desafiar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno le prohibió postularse para el cargo. El diplomático retirado Edmundo González ocupó su lugar.

En el período previo a las elecciones del 28 de julio de 2024, se produjo una represión generalizada que incluyó descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos. La campaña aumentó después de que el Consejo Nacional Electoral del país, formado por personas afines a Maduro, declarara al mandatario como ganador.

González buscó asilo en España el año pasado después de que un tribunal venezolano emitiera una orden de arresto en su contra.

Funcionarios de derechos humanos de la ONU y muchos grupos de derechos independientes han expresado su preocupación por la situación en Venezuela y han pedido que Maduro rinda cuentas por la represión de la disidencia que intensificó.

Cinco galardonados con el Nobel de la Paz estaban detenidos o encarcelados en el momento de recibir el premio, según el sitio web oficial del premio. Los casos más recientes son los de la activista iraní Narges Mohammadi en 2023 y el defensor de los derechos humanos bielorruso Ales Bialiatski en 2022.

Los otros fueron Liu Xiaobo de China en 2010, Aung San Suu Kyi de Myanmar en 1991 y Carl von Ossietzky de Alemania en 1935.

"Existe una larga tradición de que cuando un galardonado con el premio de la Paz no puede estar presente, los familiares cercanos los representan", dijo Harpviken.

"Eso sucedió con Narges Mohammadi y con Ales Bialiatski; ambos estaban encarcelados en ese momento. Y lo mismo sucederá con María Corina Machado hoy. La hija ofrecerá el discurso que su madre ha escrito".

Gustavo Tovar-Arroyo, un activista venezolano de derechos humanos que se vio obligado a exiliarse en 2012, dijo que los partidarios de Machado "hicieron todo lo que pudieron para que ella estuviera aquí como se merece. Pero conocíamos el riesgo".

Agregó que están "decepcionados de que ella no pueda estar en la ceremonia, pero esto es parte de lo que hacemos cuando luchamos contra una dictadura, una tiranía o un régimen criminal. Así que estamos acostumbrados a ello".



