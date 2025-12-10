María Corina Machado no Acudirá a Recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, no asistirá este miércoles 10 de diciembre a la ceremonia de entrega de su Premio Nobel de la Paz en Oslo y estará representada por su hija Ana Corina Sosa Machado, anunció el director del Instituto Nobel noruego.

"Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre", declaró Kristian Berg Harpviken al micrófono de la radio noruega NRK.

Será la hija quien pronuncie el discurso que María Corina misma ha escrito

La entrega está prevista para las 13:00 horas, tiempo local, 6:00 horas del centro de México. La incógnita sobre el paradero de Corina Machado se mantiene, a horas de la premiación.

En octubre pasado, el Comité Noruego del Nobel decidió otorgar el Nobel de la Paz 2025 a la venezolana "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela" y por su esfuerzo por "una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

La incógnita tras cancelación de una conferencia

El Instituto Nobel había confirmado su presencia el fin de semana, pero la cancelación definitiva de una conferencia de prensa el martes disparó las dudas sobre su llegada a la capital noruega para recibir el premio, dotado de una medalla de oro, un diploma y 1.2 millones de dólares.

La conferencia, primero pospuesta y luego anulada ante la ausencia de la galardonada, marca el inicio de las actividades que tradicionalmente celebran al Nobel de la Paz en Oslo.

"Ella dijo que estaría aquí para las celebraciones", declaró el martes por la noche a la AFP el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

No sé cómo está viajando, no sé cuándo llegará, pero sigo confiando en que estará aquí a tiempo para las celebraciones

A Oslo ya llegaron familiares de Corina Machado, cientos de seguidores en el exilio y los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña.

Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición a las elecciones presidenciales de Venezuela en julio 2024 y que vive exiliado en España, se instaló también en el Grand Hotel, que suele alojar a los premiados.

