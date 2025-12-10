Diputados Aprueban Aranceles para China y Otros Países Sin Tratados Comerciales con México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que aumentan los aranceles a países con los que México no tiene acuerdos comerciales.

Estos cambios, que tienen a China como principal protagonista, todavía tienen que ser aprobados por el Senado, el siguiente plazo de la ruta legislativa en nuestro país.

Noticia relacionada: Diputados Aprueban Ley de Salud que Prohíbe Cigarrillos Electrónicos y Vapeadores

En total, la votación, que se extendió hasta la madrugada de este 10 de diciembre de 2025, contó con el apoyo en lo general de 281 legisladores, la oposición de 24 y 149 diputados se abstuvieron, tras considerar que se necesitaba mayor discusión.

Durante la discusión en lo particular, el líder morenista, Ricardo Monreal, presentó tres reservas al dictamen aprobado, las cuales fueron aceptadas, además de un artículo transitorio.

Al final, la votación en lo particular quedó en 278 votos a favor, 25 en contra y 136 abstenciones. El dictamen fue enviado a los senadores para sus efectos constitucionales.

Sectores con alza de aranceles

La propuesta aprobada eleva mil 463 fracciones arancelarias de los sectores automotriz, textil, vestido, plástico, electrodomésticos y calzado, principalmente a productos de origen chino.

Aunque la propuesta inicial de la presidenta Claudia Sheinbaum, lanzada en septiembre pasado, imponía tasas del 50%, durante el debate en San Lázaro fueron disminuidas alrededor del 20% y 35%.

Solo en casos contados, se mantuvo la cifra enviada por la mandataria mexicana.

Video relacionado: Así Quedó la Ley General de Aguas Aprobada en el Congreso de la Unión: Puntos Clave

La medida es parte del Plan México, una estrategia de gobierno que busca fortalecer el mercado interno, así como reducir la dependencia de las importaciones de terceros países y generar una mayor proporción de contenido nacional.

En su momento, China, la nación que resentirá el impacto de estos aranceles en caso de que el Senado apruebe la reforma, fijó su postura a las restricciones a las exportaciones de sus productos.

Además del gigante asiático, otros países que serán afectados por la decisión política y legislativa son:

Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

Historias recomendadas:

Con información de AFP

ICM