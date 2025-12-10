La Pasión de Cristo en Iztapalapa Ingresa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La UNESCO inscribió este miércoles 10 de diciembre la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, otorgando estatus global al mayor viacrucis de México.

"Se trata de una manifestación que trasciende lo religioso. Es un acto de unidad, fe, resiliencia, que convoca a miles de personas en un ejercicio colectivo de memoria, identidad y participación", dijo la subdirectora de Patrimonio Inmaterial de México, Edaly Quiroz, durante la vigésima reunión del Comité Intergubernamental de la Unesco que se celebra en Nueva Delhi.

La celebración moviliza cada año a los ocho barrios originarios de Iztapalapa, una demarcación del oriente de Ciudad de México, donde los vecinos transforman el espacio urbano en escenarios bíblicos para escenificar los episodios del Nuevo Testamento.

Noticia relacionada: Fotos y Videos: Así Fue la 181 Representación de la Pasión de Cristo de Iztapalapa

Claudia Sheinbaum celebró el reconocimiento a la Semana Santa de Iztapalapa. Foto: N+

Sheinbaum celebra nombramiento

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que se haya incluido a la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, de la UNESCO.

Felicitar a los organizadores de Semana Santa, de Iztapalapa, a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que como alcaldesa de Iztapalapa y a la actual alcaldesa, Aleida Alavez, porque ayer la UNESCO declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la Semana Santa de Iztapalapa.

La Presidenta destacó que la Semana Santa en Iztapalapa "es una actividad que tiene muchos años, la desarrolla un comité organizador, un comité comunitario, social, a quienes felicitamos, y ponen mucho empeño en la celebración, a Clara, a Diego Prieto, que como diestro del INAH ayudó en este reconocimiento".

Video: Así se Vivió la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2025: "Se Me Hace un Nudo en la Garganta".

Se trata de la representación de Semana Santa más multitudinaria del país y una de las mayores concentraciones religiosas de América Latina. En 2024 reunió a más de 1.4 millones de asistentes y, en ediciones previas a la pandemia, llegó a superar los dos millones de personas en las calles.

¿Cómo nació la Pasión de Iztapalapa?

La Pasión de Iztapalapa tradición nació en 1833 como un voto comunitario para pedir el fin de una epidemia de cólera que diezmaba a la población. Una década después se formalizó aquel compromiso con la primera puesta en escena, iniciando en 1843 un ciclo que acumula ya más de 180 años de historia ininterrumpida.

Iztapalapa, una alcaldía históricamente marcada por desafíos de seguridad y densidad demográfica, encuentra en el viacrucis su principal motor de cohesión social.

México defendió ante la Unesco que la tradición ha sabido evolucionar, integrando en sus estatutos principios de igualdad de género y derechos humanos.

Noticia relacionada: Historia, curiosidades y anécdotas de la Pasión del Cristo de Iztapalapa

Video: Ella es la Joven que Interpretará a María en la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2025.

El plan de salvaguardia aprobado contempla reforzar los archivos históricos y consolidar al Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa (COSSIAC) como el órgano rector legítimo de la celebración.

Con esta inscripción, la Pasión de Iztapalapa se suma a expresiones icónicas como la cocina tradicional, el Día de Muertos, el mariachi o el bolero, ampliando el catálogo de manifestaciones mexicanas reconocidas por el organismo internacional.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ASJ