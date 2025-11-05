Si Se Libera a Venezuela, También Se Liberaría a Cuba y a Nicaragua: María Corina Machado

María Corina Machado, afirmó que si se libera a Venezuela, también se recuperará la libertad en Cuba y Nicaragua. La ganadora del Premio Nobel de la Paz denunció a las dictaduras que aún sobreviven en Latinoamérica durante su participación virtual en el America Business Forum, un encuentro de empresarios celebrado en Miami.

Noticia relacionada: Venezuela Cierra Embajada en Noruega tras Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

María Corina Machado ofrece videoconferencia en Miami

En videoconferencia, María Corina Machado habló frente a varios líderes y empresarios congregados en Miami durante el America Business Forum. La ganadora del Premio Nobel de la Paz criticó al régimen de Nicolás Maduro y celebró la estrategia de Donald Trump ante el presidente sudamericano al que se acusa de narcotráfico. La opositora venezolana también calificó al presidente de Venezuela como “narcoterrorista”:

La estrategia del presidente Trump hacia esta estructura criminal, narcoterrorista, es absolutamente correcta porque Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, es el jefe de esta estructura narcoterrorista que realiza una guerra contra el pueblo venezolano.

María Corina Machado condenó las dictaduras latinoamericanas. La política de 58 años, quien permanece en la clandestinidad en Venezuela, aseguró que, de ser liberada Venezuela, también serían liberadas Nicaragua y Cuba.

Sobre una posible transición en Venezuela, María Corina Machado habló sobre los hipotéticos primeros 100 días de un gobierno democrático. La Premio Nobel de la Paz enfatizó que aquellos primeros tres meses de gobierno estarían enfocados en garantizar comida, medicinas y seguridad a los venezolanos.

Video: ¿Fue Acertado el Nobel de la Paz para la Opositora Venezolana María Corina Machado?

María Corina Machado: “Trump está terminando la guerra que comenzó Maduro”

Ante un público donde abundaban los perfiles republicanos, María Corina Machado no dudó en elogiar a Donald Trump.

Según la política venezolana, Nicolás Maduro “empezó una guerra” que el presidente de Estados Unidos “está terminando”. Esta declaración llegó en medio de reportes sobre posibles ataques estadounidenses en tierra.

En el mismo foro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los bombardeos contra “carteles terroristas” no se limitarán únicamente a Venezuela. El presidente señaló que hay “otros” países involucrados tras dos meses de ataques estadounidenses a lanchas en el Pacífico y el Caribe.

Estamos estallando carteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al régimen de Maduro en Venezuela y otros. Miren, no es solo Venezuela, pero un montón de cosas están viniendo.

Donald Trump no aclaró cuáles son los otros dos países involucrados. No obstante, el republicano defendió los ataques aéreos que han matado al menos a 66 personas en el Caribe y el Pacífico desde inicios de septiembre.

Historias recomendadas:

Con información de EFE