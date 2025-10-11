Instituto Nobel Investigará Si Hubo Filtraciones sobre Nobel de la Paz para María Corina Machado

Después de que este 10 de octubre 2025, la academia sueca otorgara el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, el Instituto Nobel verificará si hubo filtraciones antes del galardón, tras un súbito aumento de las apuestas a su favor en una plataforma antes del anuncio.

Y es que según indican, las posibilidades de que Machado ganara el premio incrementaron en unas horas, es decir, pasó de una apuesta del 3,75% a casi 73%, tan solo de la noche del jueves al viernes, esto la plataforma de apuestas predictivas Polymarket. Ningún experto ni medio de comunicación la había mencionado entre los favoritos del Nobel que sería anunciado horas más tarde.

Premio Nobel de la Paz 2025

María Corina fue reconocida con el Nobel “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Al realizar el anuncio, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, indicó que María Corina Machado, ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, que encontró en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, un punto de coincidencia.

Además, precisó que Machado ha defendido desde hace más de 20 años elecciones libres y desde diversos cargos tanto políticos como al servicio de organizaciones, la independencia judicial, los derechos humanos, la representación popular y que ha trabajado durante años por la libertad del pueblo de Venezuela.

Precisó también que la decisión de permanecer en su país pese a las graves amenazas contra su vida, ha inspirado a millones de personas y que ella ha demostrado que las herramientas de la democracia son también herramientas de la paz.

Por su parte, María Corina Machado al recibir la noticia de que le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz, mediante una llamada de Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel Noruego, aseguró quedarse sin palabras, agradeció el Premio y aclaró:

Esto es un movimiento. Es el logro de toda una sociedad. Soy solo una persona. Definitivamente no merezco esto

¿Es posible conocer a los nominados?

De acuerdo con información de la organización del Premio Nobel, no, las nominaciones solo se pueden hacer públicas 50 años después de su publicación, por lo que las de este año son un secreto y cualquier rumor respecto a los nominados, solo es eso, un rumor, o alguien entre los nominadores invitados habría filtrado información.

Con información de AFP | N+