Repechaje del Mundial 2026: ¿Qué Equipos Pelearán Boleto en Grupo de México? Así el Play-Off

El sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026 se realizó hoy, 5 de diciembre de 2025, en el Centro Kennedy de Washington, D.C., en Estados Unidos.

México encabeza el Grupo A, luego del sorteo se dio a conocer que enfrentará a Sudáfrica en la inauguración el 11 de junio de 2025, posteriormente, se medirá conta Corea del Sur. Considera que en N+ te informamos todos los detalles sobre la fase de grupos en Sorteo del Mundial 2026 En Vivo Hoy: Resultado Minuto a Minuto del Bombo de México y Selecciones.

¿Qué países disputan el Playoff D europeo?

Para el cierre de su etapa inicial disputará con el equipo ganador del repechaje europeo, que se definirá entre cuatro selecciones de UEFA:

República Checa.

Irlanda.

Dinamarca.

Macedonia del Norte.

Los encuentros serán el 26 de marzo, cuando República Checa enfrentará a Irlanda, mientras que Macedonia del Norte jugará contra Dinamarca. El 31 de marzo se enfrentará el ganador de la primera semifinal contra el ganador de la segunda.

Será hasta el 31 de marzo cuando la Selección Mexicana descubra al equipo que completará su grupo y al que enfrentará en su tercer partido de la fase inicial del Mundial 2026, este saldrá del equipo que gane el encuentro.

Sheinbaum destaca que México alberga por tercera vez un Mundial de Futbol

Cabe señalar que durante la ceremonia del Sorteo de la FIFA para el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó el orgullo que representa albergar por tercera ocasión la máxima justa del futbol.

Desde el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, D.C., la mandataria destacó: "Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial; México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación".

En su mensaje compartió escenario con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney. Además de enaltecer los atractivos del país, Sheinbaum vinculó el futbol con raíces prehispánicas al recordar que "en México se disfruta el juego de pelota desde tiempos ancestrales".

