Claudia Sheinbaum Dialoga con Mark Carney Durante Sorteo del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dialogó hoy, 5 de diciembre de 2025, con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante el sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Cabe señalar que el sorteo de la FIFA para la fase de grupos del Mundial 2026 se llevó a cabo en el Centro Kennedy de Washington, D.C., en Estados Unidos, a las 12:00 horas (tiempo local). La presidenta de México salió de su hotel en el que se hospedó para dirigirse al punto del encuentro; en N+ te informamos los detalles en Sheinbaum Se Dirige al Sorteo del Mundial 2026.

Video: Sorteo Mundial 2026: Sheinbaum Tendrá Reuniones Breves con Mark Carney y Donald Trump

El pasado 4 de diciembre, la presidenta detalló que viajó a Washington para presentar a México en el primer evento de la Copa Mundial de Futbol 2026, debido a su agenda internacional, este viernes la Mañanera del Pueblo fue encabezada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

¿Cómo fue el diálogo entre Claudia Sheinbaum y Mark Carney?

El pasado jueves 4 de diciembre de 2025, la mandataria mexicana especificó que además de reunirse con el primer ministro canadiense, también sostendría un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo, por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney. Y después, el evento, que dura como 4 minutos el sacar la bolita y ver en qué, creo es qué grupo que vamos a encabezar como México.

Sin embargo, el acercamiento fue en el momento en que se realizó el sorteo de la FIFA, donde la presidenta Sheinbaum, su homólogo Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Carney, estuvieron dialogando durante varios minutos, se les notaba sonrientes.

Por su parte, el mandatario Donald Trump, quien estuvo acompañado este 5 de diciembre por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio una entrevista para medios de comunicación, en la cual informó que es posible que luego del sorteo se lleve a cabo la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Es la primera vez que la Presidenta de México, el Presidente de Estados Unidos y el Primer Ministro de Canadá se encuentran juntos en un mismo lugar.

