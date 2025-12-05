¿Cuándo Publican en Ley Federal del Trabajo la Jornada Laboral de 40 Horas?

La reducción de la jornada laboral en México avanza hacia su implementación, así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente, en N+ te compartimos cuándo será publicada en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Esta iniciativa forma parte de un paquete de ajustes a la Ley Federal del Trabajo, que se enfoca en dignificar las condiciones laborales sin afectar sueldos ni prestaciones. Uno de los cambios más relevantes es la prohibición de horas extra para menores de edad, lo que representa un avance en materia de protección laboral.

¿Cómo será el tiempo de trabajo de los trabajadores?

Con la jornada ordinaria de 40 horas se busca otorgar a los trabajadores mayor tiempo de descanso, equilibrio entre vida personal y profesional, y una distribución más justa del tiempo laboral. En cuanto a las horas extraordinarias, la reforma contempla la posibilidad de realizar entre 9 y 12 horas extra a la semana, siempre de forma voluntaria. Estas podrán asignarse en bloques de hasta cuatro horas por día, durante un máximo de cuatro días a la semana.

¿Cuándo entre en vigor la jornada laboral de 40 horas?

De acuerdo con el Gobierno de México, la reforma será presentada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de mayo de 2026, por lo que será publicada en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Posteriormente, en enero de 2027 iniciará la primera reducción gradual de horas, la cual comenzará con dos horas menos de trabajo semanal.

