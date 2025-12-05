¿En Qué Grupo Quedó México en el Mundial 2026? Rivales contra los que Jugará la Selección

El Mundial 2026 de la FIFA ya tomó forma. Hoy 5 de diciembre la Selección Mexicana conoció oficialmente a los rivales que enfrentará en la fase de grupos del torneo que organizará junto con Estados Unidos y Canadá. En N+ te compartimos los equipos a los cuales enfrentará México los primeros días de junio próximo y más detalles del sorteo mundialista.

El sorteo del Mundial 2026 dejó definidos los grupos y, como ocurre cada cuatro años, surgió el grupo en el cual México buscará el boleto para la tan anhelada siguiente fase de la copa que organiza la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

¿Contra quién va México en el Mundial 2026? Así quedó el Grupo A

La Selección Mexicana, colocada en el Bombo 1 del Mundial 2026 por ser anfitriona junto a Canadá y Estados Unidos, fue cabeza de serie. Dicho lo anterior, es importante mencionar que en la Fase de Grupos la escuadra de México no tendrá que enfrentarse a las mejores selecciones del ranking internacional de futbol con el que FIFA mide el avance o retroceso de los equipos según los resultados obtenidos en los partidos y torneos oficiales.

Mira a continuación el resultado del sorteo del Mundial 2026, donde la Selección Mexicana queda instalada en el Grupo A y jugará contra los siguientes equipos en la primera fase de la Copa del Mundo que se llevará a cabo durante 5 semanas a lo largo de junio y julio próximos:

México Sudáfrica Corea del Sur Repechaje: ganador de la llave entre República Checa vs Irlanda y Dinamarca vs Macedonia del Norte

Histórico: los grupos de México en Mundiales

Para México, este sorteo mundialista significa el inicio real del camino rumbo a su tercera Copa del Mundo como anfitrión. La expectativa es alta no solo por jugar en casa, sino porque la selección llega con la presión de mejorar lo hecho en ediciones pasadas del torneo de la FIFA.

A propósito de esto, te compartimos los grupos de México con los equipos que ha enfrentado en los 6 pasados Mundiales de la FIFA:

Catar 2022

México

Argentina

Polonia

Arabia Saudita

Rusia 2018

México

Suecia

Corea del Sur

Alemania

Brasil 2014

México

Brasil

Croacia

Camerún

Sudáfrica 2010

México

Uruguay

Sudáfrica

Francia

Alemania 2006

México

Angola

Portugal

Irán

Corea-Japón 2002

México

Italia

Croacia

Ecuador

Para este Mundial 2026, el equipo de futbol de México llega con una generación joven, nuevos liderazgos y la urgencia de dar un golpe de autoridad como organizador.

Sabiendo cómo quedaron los grupos, la ruta hacia los dieciseisavos está clara: la Selección Mexicana deberá demostrar desde su primer partido que está a la altura del torneo que acogerá.

En las próximas horas se espera el análisis completo del sector deportivo y la confirmación del calendario oficial de la Copa del Mundo 2026, que marcará las sedes y horarios de los partidos del equipo nacional mexicano en la fase de grupos.

Consulta cómo quedaron todos los grupos del Mundial 2026.

