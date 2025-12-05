Así Quedó la Lista Completa de los Grupos para el Mundial 2026

Se llevó a cabo el sorteo para la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 26™, en Washington D. C., Estados Unidos. Las 42 selecciones que ya están clasificadas, así como las 6 restantes que avanzarán vía repechaje, ya conocen su camino para la justa mundialista del próximo año.

La ceremonia se celebró en el Kennedy Center de la capital estadounidense, en donde además de llevarse a cabo el sorteo, se entregó la primera edición del Premio FIFA de la Paz.

Aquí te dejamos la lista completa de cómo quedaron definidos los grupos para la próxima Copa del Mundo.

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026

Grupo A:

México

Corea del Sur

Sudáfrica

Playoff D

Grupo B:

Canadá

Catar

Suiza

Playoff A

Grupo C:

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D:

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Playoff C

Grupo E:

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F:

Países Bajos

Japón

Túnez

Playoff B

Grupo G:

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H:

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I:

Francia

Senegal

Noruega

Playoff 2

Grupo J:

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K:

Portugal

Uzbekistán

Colombia

Playoff 1

Grupo L:

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

¿Cuándo se jugará el partido inaugural del Mundial 2026?

Desde hace meses, la FIFA anunció que la Selección Mexicana sería la encargada de jugar el primer partido del Mundial 2026. México se convertirá así en el primer país de la historia en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo, luego de haberlo hecho en 1970 y en 1986 previamente.

Ahora que ya se ha llevado a cabo el sorteo para la Fase de Grupos del Mundial, es oficial que México se enfrentará a Sudáfrica en el primer partido de la próxima Copa del Mundo.

Ese partido se disputará en el renovado Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca.