Nuevas Placas Vehiculares CDMX del Mundial 2026: ¿Es Obligatorio Reemplacar y Cuánto Cuestan?

El gobierno de la Ciudad de México presentó tres modelos de la placa vehicular conmemorativa rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, una edición especial creada para celebrar que la capital será sede de la inauguración del torneo por tercera ocasión en su historia.

Se trata de placas de edición limitada, destinadas exclusivamente a autos particulares. Habrá 60 mil piezas disponibles en tres diseños y colores, amarillo, negro y blanco en los que destaca la imagen del ajolote, mascota oficial de la CDMX para el Mundial.

¿Cuánto cuestan y es obligatorio el reemplacado?

Las personas con placas vigentes podrán solicitar la placa conmemorativa sin pagar la baja, cubriendo únicamente un costo de mil 500 pesos.

El trámite también estará disponible para vehículos nuevos, seminuevos o provenientes de otros estados, siempre que los propietarios estén al corriente en sus obligaciones fiscales y adeudos vehiculares.

El Gobierno de la Ciudad aclaró que esta iniciativa no constituye un reemplacamiento ni representa un trámite obligatorio, pues es completamente optativa.

"La placa conmemorativa es únicamente para quien desee adquirirla y no aplica para motocicletas, sino exclusivamente para automóviles particulares”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la presentación.

¿Dónde obtener las placas?

El proceso se realizará de manera ágil y ordenada: en enero se habilitará la compra virtual, y a partir de febrero comenzará la entrega en módulos de la Secretaría de Movilidad y de la Tesorería.

Para agilizar la atención, se ampliarán horarios y se instalarán puntos de servicio en distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de entregar la placa el mismo día o, en su defecto, en un plazo máximo de tres días.

