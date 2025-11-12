CDMX Presenta Calendario de Actividades Rumbo al Mundial de Futbol 2026

En conferencia de prensa de hoy, 12 de noviembre de 2024, las autoridades capitalinas destacaron que se preparan para la Copa Mundial de Futbol 2026 y presentaron diversas actividades que se realizarán en la Ciudad de México (CDMX).

Durante la conferencia México rumbo al Mundial, autoridades capitalinas presentaron el calendario oficial de actividades que celebrarán la pasión futbolera y la participación ciudadana en distintos espacios públicos.

Entre las iniciativas más destacadas, se anunció que el próximo 1 de marzo de 2026 se llevará a cabo una mega clase de futbol, un evento con el que la capital buscará romper un Récord Guinness, en N+ previamente te contamos los detalles: ¿Cuándo Será la Clase Más Grande de Futbol en CDMX? Este Día se Busca Romper Récord.

Calendario de actividades rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026

El 31 de mayo la ciudad intentará lograr La ola más grande del mundo , la cual será una dinámica que conectará a miles de asistentes desde distintos puntos.

, la cual será una dinámica que conectará a miles de asistentes desde distintos puntos. Desfile Mundialista del 21 de junio, que recorrerá Paseo de la Reforma y tendrá como eje la diversidad cultural de México. En este evento participarán comunidades representativas de todo el país, así como delegaciones de los países que disputarán el torneo.

del 21 de junio, que recorrerá Paseo de la Reforma y tendrá como eje la diversidad cultural de México. En este evento participarán comunidades representativas de todo el país, así como delegaciones de los países que disputarán el torneo. Inaugurarán la exposición Memoria Colectiva 70 y 86: La Ciudad que Nunca Deja de Jugar, que será un homenaje a los dos mundiales previos que tuvieron sede en México. La muestra se realizará en la Unidad Independencia, que es un lugar donde alguna vez se hospedó Pelé, y busca rescatar objetos, recuerdos y testimonios de aquellas ediciones.

