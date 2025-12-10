¿Habrá Contingencia Ambiental en Diciembre 2025? Alertan por Posible Mala Calidad del Aire

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en conferencia de prensa de hoy, 10 de diciembre de 2025, dio a conocer que durante la temporada navideña incrementa la mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y compartieron una serie de medidas. En N+ te decimos qué dijeron sobre si habrá contingencia ambiental en diciembre.

En ese sentido, la CAMe y la Secretaría de Medio Ambiente señalaron que las estadísticas apuntan a que en la temporada de fin de año, que es fría y seca, aumentan las partículas contaminantes durante meses como diciembre debido a factores como:

Quemar fuegos artificiales.

Se suelen realizar fogatas.

Quema de pastizales.

Tránsito vehicular.

Compras.

Actividades industriales.

Esto factores provocan que se incrementen los niveles de partículas PM10 y PM2.5.

Es por ello, que compartieron una serie de medidas que se llevarían a cabo ante la posible mala calidad del aire durante diciembre, entre ellas, contingencias ambientales, que en N+ anteriormente te informamos qué es en ¿Qué Es la Contingencia Ambiental Atmosférica?. Además, habrá operativos para detener a conductores con carros ostensiblemente contaminantes y realizarán campañas de divulgación.

¿Cuántas contingencias ambientales habrá?

Ante los factores contaminantes que especificó la Sedema y la CAMe, no se descarta la activación de la contingencia ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). En N+ puedes mantenerte informado sobre la calidad del aire, asimismo, por medio de las autoridades en sus redes sociales oficiales de la CAMe.

En ese sentido, el coordinador ejecutivo de la CAMe, Víctor Hugo Páramo Figueroa, indicó que es probable que durante la temporada seca-fría se registre al menos una contingencia ambiental, especialmente en fechas como la madrugada del 25 de diciembre o la del 1 de enero de 2026, cuando las quemas aumentan de forma significativa.

Para la temporada invernal 2025-2026 se pronostican 48 frentes fríos, una cifra cercana al promedio histórico. Este fenómeno, combinado con el aumento de contaminantes, incrementa la incidencia de enfermedades respiratorias, especialmente en grupos vulnerables.

