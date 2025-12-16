México Atiende Aviso de la OMS por Súper Gripe A H3N2 y Hace Llamado Urgente a la Población

Durante la mañanera de hoy, 16 de diciembre de 2025, el secretario de Salud, David Kershenobich, hizo un llamado urgente a la población ante el aviso de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por la presencia de la llamada súper gripe, como se le denomina a la variante K de la influenza A H3N2.

En ese sentido, precisó que esta variante es más contagiosa, pero que se previene con la vacuna disponible en México. Destacó que la vacunación no solo reduce contagios, sino que también disminuye los casos graves y la necesidad de hospitalización, por lo que hizo un llamado urgente a reforzar la cobertura de vacunación a nivel nacional.

Estamos en aproximadamente 50% de la vacunación de la población y exhortamos a que todos acudan a centros de vacunación a aplicarse la vacuna. En caso de que la nueva variante surja con mayor frecuencia se logra prevenir.

Video: Lo Que Debes Saber de la Influenza A H3N2 K, la "Súper Gripe"

Para que tomes tus precauciones, anteriormente, en N+ te compartimos la sintomatología de la enfermedad en ¿Cuáles Son los Síntomas de la Súper Gripe H3N2 y Cómo Evitar Enfermarte?.

Kershenobich explicó que la vacuna contra la influenza que se aplica en el país, correspondiente a la temporada 2024-2025, ofrece protección contra esta variante de la influenza A H3N2. Aclaró que no se trata de una cepa "especial" fuera del alcance del biológico, por lo que la estrategia principal sigue siendo la prevención.

Nota relacionada: Virus Influenza A H3N2: Universidad en México Pide El Uso del Cubrebocas Por Súper Gripe.

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza?

La Secretaría de Salud recordó que las personas vulnerables pueden vacunarse:

Niñas y niños de 6 meses a 5 años de edad.

Personas de 60 años o más.

Personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica u obesidad.

Pacientes con asma, incluyendo población infantil.

Personas con padecimientos que comprometan el sistema inmunológico.

Actualmente, la cobertura de vacunación en el país se encuentra alrededor del 50%, por lo que las autoridades exhortaron a la población a acudir a los centros de salud para aplicarse la dosis correspondiente.

La Secretaría de Salud detalló que en México se mantiene una vigilancia epidemiológica constante ante el aviso de la OMS y reiteró que el enfoque preventivo es la mejor herramienta para proteger a la población. Además, señaló que se cuenta con abasto suficiente tanto de vacunas como de medicamentos antivirales, como el oseltamivir, para el tratamiento oportuno de la influenza.

Historias recomendadas:

FBPT