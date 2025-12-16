Lista de Todas la Actividades de Navidad 2025 que Habrá en el Zócalo de CDMX

Durante la conferencia de prensa de hoy, 16 de diciembre de 2025, las autoridades capitalinas presentaron las actividades que habrá en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para celebrar la temporada de Navidad. En N+ te compartimos la lista completa para que disfrutes en compañía de tu familia, amigos o pareja.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que esta temporada forma parte de la jornada denominada Luces de Invierno, que concentrará eventos durante los últimos días de diciembre y los primeros de enero.

Actividades Navideñas en el Zócalo CDMX 2025

Entre los principales atractivos que podrán disfrutar habitantes y visitantes del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 se encuentran:

Foro Navideño, con funciones diarias de pastorelas y cuentacuentos.

Tres árboles navideños iluminados, decorados con nochebuenas provenientes del Suelo de Conservación.

14 esculturas lumínicas con motivos navideños y de juguetes tradicionales mexicanos.

Túnel de Luz Monumental, considerado el más grande de México, con una dimensión de 150 metros de largo por 20 metros de ancho.

Nacimiento Monumental.

120 expositores dedicados a la venta de artesanías mexicanas.

