¿Cuánto Gastan los Mexicanos en la Cena de Navidad y Regalos? Este Es el Gasto Promedio

Las luces, los villancicos y el aroma de los platillos tradicionales anuncian la llegada de la Navidad y también marcan el inicio de una de las temporadas más importantes para el consumo en México. En N+ te contamos cuánto gastan en promedio los mexicanos en la cena y regalos en esta fecha.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Navidad generará una derrama económica superior a los 114 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 3.5% en comparación con el año anterior.

Video: Navidad 2025: Este Es el Pueblo Mágico donde Se Fabrican Millones de Esferas Al Año

Nota relacionada: ¿Cuánto Falta para Navidad 2025? En Este País Llega Primero la Celebración de Diciembre.

¿Cuánto se gasta en la cena de Navidad y regalos?

Uno de los principales gastos de la temporada es la tradicional cena de Navidad. Para este año, se calcula que los hogares mexicanos destinarán en promedio de 6,200 pesos para la compra de alimentos y bebidas, que incluyen platillos típicos, postres, vinos y licores.

El intercambio de regalos continúa siendo un motor clave del consumo. En promedio, cada persona gasta entre 500 y 1,500 pesos en obsequios, mientras que el gasto familiar puede superar los 4,100 pesos. Los productos más demandados durante esta temporada incluyen electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes y videojuegos.

Historias recomendadas:

FBPT