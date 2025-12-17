Sheinbaum Hace Llamado a la ONU ante Orden de Trump hacia Venezuela: Esto Dijo

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 17 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la orden del presidente Donald Trump hacia Venezuela.

Reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica (...) Y un llamado a Naciones Unidas, que asuma su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre.

Lo anterior, luego del que el mandatario Trump ordenó el bloqueo naval a los petroleros sancionados venezolanos, además, pidió la devolución de sus activos. Señaló al gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, como una organización terrorista extranjera.

En breve más información.

