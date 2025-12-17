Así Es el ‘Toque Fantasma’: Fraude en México para Robar Dinero de tus Tarjetas Bancarias

¡Mantente alerta! Hay un modus operandi para robar el dinero de tus tarjetas bancarias, llamado "El Toque Fantasma", en N+ te compartimos en qué consiste este fraude en México para que tomes tus precauciones.

Con este método de robo, quienes lo realizan, se acercan a la víctima con una terminal, que suele ser pequeña, y hacen cargos en tarjetas de crédito o débito solamente con un toque, sin que la persona se de cuenta, por ello, sigue las recomendaciones que un experto en ciberseguridad compartió para N+.

En entrevista para N+, Francisco Bolaños, especialista en Ciberseguridad y Sistema Financiero, explicó que las terminales que usan los perpetradores suelen ser muy pequeñas y delgadas, las ocultan en sus bolsas de mano o en la ropa. Luego, la aproximan a las víctimas lo más cerca posible donde acostumbran a llevar sus tarjetas y hacen el cobro.

¿Cómo evitar que te roben con el "Toque Fantasma"?

Este tipo de robos ha sido detectado en plazas comerciales con alta afluencia de gente, como el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), donde el movimiento constante facilita que el fraude no sea percibido de inmediato por la víctima. En esta misma zona, vendedoras ambulantes venden carteras que tiene protección metálica RFIT, la cual ayuda a que no seas víctima de robo.

Considera que durante las fiestas decembrinas, los fraudes con transferencias bancarias y compras con tarjeta se incrementan hasta un 80%, por lo que el experto en ciberseguridad, Francisco Bolaños, compartió cuáles son las medidas preventivas que pueden tomar para evitarlo:

No te olvides de habilitar las notificaciones de tu app del banco.

Ajusta de forma manual los montos y operaciones que puedes realizar.

Desactiva tus tarjetas cuando no las vayas a usar.

No lleves tus tarjetas en tu bolsa trasera.

Si recibes una notificación de un pago que no reconoces, contacta de inmediato a tu banco, bloquea la tarjeta y solicita la aclaración correspondiente.

Con información de N+.

