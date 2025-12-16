Trump Ordena un Bloqueo Total a los Petroleros Sancionados Desde y Hacia Venezuela

El presidente Donald Trump anunció este martes 16 de diciembre de 2025 mediante su plataforma Truth Social un bloqueo total a todos los petroleros sancionados que operan desde y hacia Venezuela, acompañado de acusaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y la designación del régimen venezolano como organización terrorista extranjera.

Así lo declaró:

Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, tierra y otros activos que previamente nos robaron

El mandatario estadounidense describió al gobierno de Maduro como ilegítimo y lo acusó de utilizar petróleo proveniente de campos petroleros que califica como robados para financiar actividades que incluye terrorismo de drogas, tráfico humano, asesinato y secuestro. Estas acusaciones no fueron acompañadas de evidencia específica en el anuncio.

Video: ¿Por Qué EUA Confiscó Un Buque Petrolero Frente a las Costas de Venezuela?

En su mensaje, Trump también mencionó que personas descritas como extranjeros ilegales y criminales que el régimen de Maduro supuestamente envió a Estados Unidos durante la administración Biden están siendo devueltas a Venezuela a un ritmo rápido. No se proporcionaron cifras específicas ni documentación sobre estos retornos.

El mandatario estableció que Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a la nación, y que todos los activos mencionados deben ser devueltos de manera inmediata.

El anuncio se produce seis días después de que la Marina de Estados Unidos confiscara un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, operación que Trump reveló el 10 de diciembre durante una mesa redonda.

