Exalcaldesa de Amanalco es Sentenciada a 70 Años de Prisión por Ordenar Homicidio de Síndico

Un tribunal determinó una sentencia de 70 años de prisión contra María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, tras acreditarse su participación en el homicidio calificado de dos funcionarios municipales ocurrido el 25 de enero de 2023.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó los datos de prueba que establecieron la responsabilidad de la exalcaldesa en el asesinato del síndico municipal, identificado con las iniciales G.J.R., y del chofer M.A.L.C.

Según la investigación del Operativo Enjambre, las víctimas fueron enviadas por instrucciones de la entonces presidenta municipal a una zona de alto riesgo dominada por grupos delincuenciales, de la cual no regresaron con vida. Los cuerpos fueron hallados el 26 de enero de 2023 al interior de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec-Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla en el municipio de Zacazonapan.

Así ordenó la exalcaldesa de Amanalco asesinar al síndico, según el MP

El Ministerio Público estableció que Martínez Robles ordenó directamente a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán privar de la vida al síndico municipal. Las pesquisas determinaron que la exfuncionaria sostuvo una llamada telefónica con un integrante de dicha organización criminal, a quien solicitó eliminar al síndico para controlar las decisiones al interior de la administración municipal. El 25 de enero de 2023, la entonces alcaldesa envió al integrante del cabildo a una reunión en Zacazonapan.

La Fiscalía también determinó que Martínez Robles participó en diversas reuniones con integrantes de la célula criminal con orígenes en Michoacán para coordinar operaciones con la administración municipal.

Video: Detienen a Líderes Criminales y 10 Miembros de Célula en Amanalco, Estado de México.

La detención de la expresidenta municipal resultó de acciones operativas realizadas por la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial impuso a Martínez Robles el pago de una multa de 207 mil 234 pesos por cada víctima como reparación del daño, sumando un total de 414 mil 468 pesos. Sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

Esta es la onceava sentencia condenatoria obtenida contra los 16 objetivos prioritarios del Operativo Enjambre, que hasta el momento suma 60 presuntos responsables detenidos.

