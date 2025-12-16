¿Qué Pasó Hoy, Martes 16 de Diciembre en la Estación Huipulco del Tren Ligero?

La tarde de este martes 16 de diciembre, el servicio de la Línea Azul del Tren Ligero, que cubre el trayecto de Tasqueña a Xochimilco, se encuentra momentáneamente suspendido, lo que ha generado afectaciones para cientos de usuarios que utilizan este medio de transporte.

De acuerdo con autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), la interrupción del servicio se debe a la ruptura de un cable en la estación Huipulco, situación que obligó a detener la operación de los trenes como medida preventiva para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Ante este escenario, el STE pidió a los usuarios tomar previsiones, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a la información oficial.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el STE informó que personal técnico ya se encuentra en la estación Huipulco realizando las labores necesarias para atender el incidente.

Asimismo, señalaron que los trabajos se llevan a cabo con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible, aunque no se precisó un horario estimado para la reanudación total de las operaciones.

Tren Ligero: Trabajos de ampliación de la Línea Azul

Estaciones de la Línea 1 del Tren Ligero. Foto: Gobierno de CDMX

Cabe destacar que actualmente se llevan a cabo trabajos de ampliación al Tren Ligero, que se desarrollan en la Terminal Tasqueña. Como parte de estas obras, dicha estación permanece cerrada, lo que ya representaba ajustes en la movilidad de los usuarios desde semanas atrás.

Durante este periodo de ampliación, las autoridades implementaron un servicio de apoyo gratuito mediante autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), los cuales cubren el trayecto de la terminal Tasqueña a la estación Ciudad Jardín. A partir de Ciudad Jardín y hasta la terminal Xochimilco, el traslado se realiza de manera habitual en el Tren Ligero, con una tarifa establecida de 3 pesos.

