¿Por Qué Barranca del Muerto Se Llama Así? Origen del Nombre de Esta Zona de la CDMX

La Avenida Barranca del Muerto, la estación del Metro y toda la zona aledaña son puntos clave en la vida diaria de la Ciudad de México. Hoy, vemos asfalto, puentes y grandes edificios, pero el nombre nos recuerda una realidad muy diferente.

Detrás de esta famoso nombre se esconde una historia fascinante que combina fenómenos geológicos prehistóricos y trágicos episodios de la Revolución Mexicana.

Así que a continuación te decimos por qué se le llama Barranca del Muerto a esa zona de la ciudad del sur de la capital mexicana.

¿De dónde sale la parte del nombre “barranca”?

Para entender la razón del nombre de Barranca del Muerto, hay que ir atrás, el origen de la barranca se remonta a un evento masivo ocurrido en el sur del Valle de México.

Hace aproximadamente 17,200 años, el volcán Xitle, ubicado en la Sierra del Ajusco, tuvo una erupción. Los movimientos terrestres que desató esta actividad volcánica causaron una gran fractura. La tierra se abrió a lo largo de un extenso tramo, dando origen a un sistema de zanjas y barrancas en la zona, incluida la del tétrico nombre, es decir, Barranca del Muerto.

Esta barranca era una característica geográfica imponente, incluso se sabe que su ancho era similar al que hoy tiene la avenida, y su profundidad rebasaba los 15 metros.

¿Por qué se llama Barranca del Muerto?

El nombre “del Muerto” no surgió de la geología, sino del conflicto humano. Mucho tiempo después de la erupción del Xitle, el poblado de Mixcoac, cercano a la barranca, se convirtió en un sitio codiciado durante la Revolución Mexicana.

En esa época, la posesión de Mixcoac fue objeto de ambición entre dos bandos: los carrancistas y los zapatistas. Los enfrentamientos entre estas fuerzas eran frecuentes y brutales.

Estas batallas de la época de la Revolución generaron un sinfín de bajas, cuerpos que los vencedores decidieron desechar de la forma más sencilla, pues arrojaron muchos de los cadáveres al fondo de la barranca. Ante la gran cantidad de muertos acumulados en el abismo, la gente de la zona comenzó a referirse al lugar como la Barranca del Muerto.

La presencia de tantos fallecidos abandonados en el sitio alimentó rápidamente las leyendas. Abundaron las consejas entre los vecinos, quienes contaban que las almas en pena de algunos de esos muertos aterraban a los habitantes de los alrededores. De esta manera, el terror y la tragedia consolidaron el nombre que aún usamos.

¿Qué pasó con la Barranca?

Si un día vas a la zona, te darás cuenta que ya no existe tal depresión de 15 metros de profundidad. Todo luce plano, cubierto por pavimento y urbanización.

El destino de la Barranca del Muerto cambió drásticamente con el desarrollo urbano de la capital. A partir de los años 40 del siglo pasado, las autoridades comenzaron un proceso de relleno para nivelar el terreno.

Para el relleno utilizaron principalmente cascajo, es decir, materiales de construcción y basura. Los estudios actuales indican que el material de relleno alcanza profundidades de hasta 20 metros, según dijo Alberto Vázquez, del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista con N+.

Debido a esta transformación urbana, hoy ya no queda nada de la barranca original que existía a principios del siglo XX. Encima de ese relleno, las autoridades construyeron una zona urbana, un campo de béisbol, un panteón y el famoso cruce de Avenida Revolución con Barranca del Muerto.

