A poco tiempo de que se celebre el día de la Virgen de Guadalupe, este 12 de diciembre, te contamos qué elementos hay en la imagen de la patrona de los mexicanos, la cual se encuentra en la Basílica de Ciudad de México.

A decir de expertos, la imagen de la Virgen de Guadalupe funciona como un "códice" visual. Este diseño está llenó de símbolos que quizá no te habías imaginado. Para los pueblos originarios, que se comunicaron a través de dibujos y signos, la imagen facilitó la comprensión del mensaje.

Un dato crucial sobre la pieza es su soporte: la tilma de San Juan Diego. Aunque esta tela vegetal no debe durar más de 20 años, perduró casi 500. El ayate sobrevivió a factores como inundaciones, salitre, derrames accidentales de ácido e incluso la explosión de una bomba, manteniendo su luminosidad original.

Video: Esperan 63 Peregrinaciones en la Basílica de Monterrey por el Día de la Virgen de Guadalupe

Noticia relacionada: Pensión para Adultos Mayores: ¿Se Puede Seguir Cobrando en Caso de que el Beneficiario Fallezca?

¿Qué elementos hay en la imagen de la Virgen de Guadalupe que está en la Basílica de CDMX?

En el diseño, la Virgen aparece delante de una “explosión” de rayos que irradian del sol. Ella se coloca frente a este astro como si fuera un eclipse, un símbolo que marcó el comienzo de una era nueva y luminosa. Estos rayos conforman una figura denominada mandorla, que en el arte significa divinidad. Los indígenas interpretaron que Ella portaba al verdadero Sol de Justicia.

Su manto, de color azul-verde, cubre a la figura de pies a cabeza. Este color la identifica como una emperatriz, pues solo el tlatoani, o gobernante, usaba esa combinación para los pueblos originarios. El color azul representa el cielo, y el verde simboliza la vida. El manto contiene 46 estrellas que corresponden a las constelaciones visibles sobre el Valle de México durante el solsticio de invierno de 1531. Las estrellas simbolizan protección.

Bajo sus pies, la Virgen se apoya en una luna negra en cuarto menguante. Este elemento alude al nombre náhuatl de México, que significa “en el ombligo de la luna”. Ella descansa sobre este símbolo, iluminada por la luz del sol verdadero.

Video: Durante Primer Viaje al Extranjero, Entregan Virgen de Guadalupe a León XIV Para Que Guíe Sus Pasos

Noticia relacionada: ¿El Cometa Interestelar 3I/ATLAS es Amigable o Representa un Peligro? Esto responde Avi Loeb

Mensaje en imagen de la Virgen de Guadalupe sobre la maternidad y la Tierra

La túnica de la Virgen de Guadalupe que es de color rosa salmonado con sombras marrón, representa la tierra. La túnica incluye nueve flores doradas que simbolizan los nueve pueblos indígenas que habitaron el Valle de México.

Un elemento central se ubica sobre el vientre: la Flor de Cuatro Pétalos. Esta flor, única en la túnica, representa el Nahui Ollin, un símbolo del Dios verdadero. La flor indica que el ser en su vientre es Dios, o el Creador.

La cinta negra hace referencia a que una mujer está “en cinta” o en espera. Su vientre se muestra abultado, lo que confirma un embarazo avanzado.

Video: Han Pasado 500 Peregrinos al Santuario de La Virgen De Guadalupe en Coatzacoalcos

Noticia relacionada: Omar Harfouch Asegura que Pidió Personalmente a Fátima Bosch Regresar Corona de Miss Universo

Unión de culturas gracias a imagen de la Virgen de Guadalupe

El rostro de la Virgen refleja ternura y compasión. Su tez mestiza muestra una mezcla de las razas blanca e indígena. A decir de historiadores, este rasgo logró cierta unión de dos pueblos que antes se percibían como opuestos.

El cabello de la imagen, partido a la mitad y peinado hacia abajo, significa virginidad en la costumbre indígena, pues las mujeres casadas usaban un trenzado especial.

Las manos unidas de la Virgen se encuentran en oración. También forman la “casita sagrada” que Ella pidió para recibir a todos. Este gesto simboliza la unión de las dos razas en la fe.

Finalmente, el color de la Cruz negra recordaba al dios Quetzalcóatl, pero su forma corresponde a la cruz de Cristo. Mientras que el broche ovalado refleja el corazón divino y el amor sacrificial de Dios.

En la imagen se aprecia que el Ángel no la sostiene, sino que presenta a Jesús, presente en el vientre. El ángel une el cielo y la tierra, pues sujeta con una mano la punta del manto es decir el universo y con la otra la punta de la túnica que representa a la tierra.

Sin duda la imagen de la Virgen de Guadalupe no solo tiene historia, si no una serie de símbolos que son un tema a analizar.

Historias relacionadas:

CH