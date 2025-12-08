¿Quién Cantará las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025? Artistas Invitados a la Basílica

Uno de los momentos más especiales para los fieles católicos en México se acerca, y se trata de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Por ello, acá te decimos quién las cantará en 2025 con la lista de artistas que estará presente en la serenata en la Basílica de la Ciudad de México, evento que transmitirá Televisa.

Desde ya, los peregrinos han comenzado a llegar al Templo del Tepeyac, construido en honor a Santa María de Guadalupe, previo al 12 de diciembre, día en el que se celebra a la virgen para agradecerle por los favores otorgados a lo largo del año.

De esta manera, la Basílica de Guadalupe está lista para recibir a más de un millón de fieles católicos por la celebración y en la noche del jueves vivirá una auténtica serenata con los mejores artistas del momento, quienes cantarán las mañanitas a la Morenita del Tepeyac.

¿A qué hora son las mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025?

La serenata dedicada a Santa María de Guadalupe iniciará a las 11 de la noche del jueves 11 de diciembre y terminará en la medianoche con el canto de las mañanitas a la virgen. Este evento lo podrás ver en vivo a través de Televisa por Las Estrellas, N+ FORO, ViX y el canal de YouTube de N+.

Después de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025, se realizará una Misa Solemne en honor a la Morenita, las cuales se repetirán a lo largo del viernes 12 de diciembre de 2025 para que los millones de peregrinos tengan la oportunidad de agradecer a La Guadalupana.

¿Quién va a cantar las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en 2025?

Televisa volverá a reunir a un espectacular grupo de cantantes que ofrecerán una inolvidable serenata en honor a La Virgen Morena, la cual contará con cantos típicos de la celebración como "Desde El Cielo Una Hermosa Mañana", "Mi Virgen Ranchera", entre otras canciones.

Esta es la lista de artistas que estarán en la Basílica de Guadalupe para recibir el 12 de diciembre de 2025:

Carlos Rivera

Ana Cirré

Víctor García

Aída Cuevas

Daniela Romo

Alex Fernández

Lucero Mijares

Este grupo de artistas estará acompañado por Mariachi Gama Mil, mientras que la encargada de conducir el evento será la comunicadora, conferencista y activista, Julieta Lujambio, quien guiará al público durante este emotivo recorrido musical.

